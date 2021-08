Desecha Tribunal Electoral impugnación sobre elección en Guadalajara y Tlajomulco

Este jueves, el Tribunal Electoral de Jalisco desechó la impugnación que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpuso respecto a la elección del municipio de Guadalajara, la cual fue declarada a favor de Movimiento Ciudadano y su candidato Pablo Lemus Navarro.

Este recurso de inconformidad que interpuso el aspirante morenista Carlos Lomelí Bolaños, pretendía la nulidad de la elección bajo el argumento del uso de recursos públicos durante la campaña de Lemus Navarro.

Al respecto, el presidente municipal electo, Pablo Lemus, posteó en sus redes la decisión del Tribunal y escribió: El @Triejal_Jalisco acaba de desechar la impugnación que Morena había interpuesto contra nuestro triunfo en la elección a la presidencia municipal de Guadalajara.

El magistrado Everardo Vargas Jiménez, autor de la sentencia, la presentó ante el pleno y fue aprobada por unanimidad.

En la exposición se resolvió que no hubo acreditación de los supuestos a los que hacía referencia el candidato y ex delegado de programas sociales en Jalisco, Lomelí Bolaños además de que no se encontraron tampoco irregularidades que ameriten la nulidad o invalidez de la elección de julio pasado.

“Ante la falta de pruebas de la parte actora, relacionadas con elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección prevalece un impedimento técnico jurídico para declarar la nulidad de la elección impugnada”.

Así, la presidencia municipal para el periodo del 2021 al 2024, estará al frente de Movimiento Ciudadano y el hoy alcalde con licencia de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

También se desechó solicitud de nulidad en Tlajomulco

Otro asunto que se desahogó durante esta sesión, también interpuesto por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es el referente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga en donde se acusaba de exceder los topes de campaña por el candidato de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora.

Este recurso que se presentó en conjunto con el Partido del Trabajo y Encuentro Solidario, también pretendía que se declarara nulidad de los resultados en este municipio, sin embargo, los señalamientos fueron desestimadas.

Declaran nulidad en Jilotlán

Finalmente, la elección en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en donde solamente participó un partido político representado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), si se declaró como invalida y el Congreso de Jalisco deberá emitir el decreto donde ordene la realización de elecciones extraordinarias en el municipio.

Previo a la elección los demás partidos políticos declinaron su participación en la contienda ante amenazas de grupos del crimen organizado.

alg