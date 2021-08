CNTE advierte sobre más movilizaciones por falta de pagos completos en Michoacán

A partir del pasado miércoles y en el transcurso de este jueves, comenzaron a dispersarse los pagos de la segunda quincena de julio a maestros de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sin embargo, el magisterio prevé que el retraso en la entrega de salarios continúe por lo que advirtieron que mantendrán sus protestas.

Pavel Daniel Díaz Álvarez, Técnico de Gestoría de la Sección XVIII del SNTE-CNTE, de la expresión magisterial “Poder de Base” indicó que, aunque los trabajadores ya recibieron su sueldo, no se incluyó el pago retroactivo y no han sido informados respecto al pago de la primer quincena de agosto, que debería de entregarse el día de mañana.

De acuerdo a Díaz Álvarez, para el pago quincenal de la nómina magisterial estatal se requieren cerca de 274 millones de pesos, de los cuales, la federación aporta 91 millones para salarios y 50 millones para pago retroactivo. Dichos montos, fueron enviados por el gobierno federal el pasado 29 de julio, pero debido a que el gobierno del estado no contaba con recurso para sus aportaciones, el pago a los docentes no se efectuó.

“La federación no tiene deuda, (el gobierno del estado) estuvieron guardando el dinero porque no completaban para la quincena; hoy se paga porque al estado le llega la otra aportación de la federación, es decir que el gobierno no está poniendo un solo peso para el pago de la quincena, todo lo está aportando la federación que cumple con el convenio (federalización de la nómina).

No se nos va a pagar la primer quincena de agosto porque no tiene dinero propio y tampoco de la federación porque ya se lo gastó en completar la quincena pasada”, explicó el integrante de “Poder de Base”.

Los docentes de la nómina estatal vislumbran que en los meses que restan de este año, los retrasos en pagos serán repetitivos, por lo que adelantaron que sus protestas continuarán hasta que se garantice que el sueldo a los docentes se entregará en tiempo y forma.

Con bloqueos en carreteras y vías del tren, toma de casetas y oficinas receptoras de rentas, los docentes se han manifestado desde mediados del mes de julio con la consigna de exigir pagos puntuales. También han advertido que no habrá regreso a clases el próximo 30 de agosto mientras existan adeudos del gobierno estatal.

dhfm