Adultos mayores bloquean calles por mala atención de Bienestar 

Un grupo de adultos mayores bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos, en Madero, Tamaulipas, como medida de protesta porque les cambiaron la sede sin previo aviso para el registro universal del programa dirigido para personas mayores de 65 años de edad.

La mañana de este jueves, los adultos mayores realizaron la protesta durante un lapso de media hora, pues aseguran que ellos llegaron desde la madrugada y no había ningún aviso del cambio de sede, que paso del Centro de Bienestar a un Auditorio Municipal en la zona centro de la urbe.

Una de las quejosas, exigió a los servidores de la nación darles la atención al asegurar que había personas que incluso son discapacitadas y no tienen el modo de moverse, pues incluso tiene problemas para los pasajes.

"Yo llegue a las tres y media de la mañana y estaba a la vuelta, pero a las nueve de la mañana avisaron que no iban a regresar aquí, es una burla, somos adultos mayores y no nos respetan, hay gente que tiene cuatro veces que viene y no alcanzamos, ya basta", declaró una señora de la colonia Lázaro Cárdenas.