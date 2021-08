Regreso a clases: SEP niega atribuciones para implementar protocolos contra Covid-19

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que no tiene atribuciones para establecer medidas de protección o protocolos para mitigar los impactos del COVID-19 por el regreso a clases presenciales, pues eso le corresponde a la autoridad sanitaria.

Así lo informó la dependencia al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México como parte del juicio de amparo que presentó el movimiento Educación con Rumbo con el que busca que se garanticen los derechos de los niños, así como su salud física y psicoemocional luego de la decisión del gobierno de volver a las aulas.

La demanda, cuya copia tiene El Heraldo de México, indica que las autoridades educativas han sido omisas en acreditar que se han aplicado protocolos y se han realizado adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del COVID-19 que afecta principalmente a niños de primaria y secundaria.

“Desde ahora la quejosa precisa que la causa de pedir de la quejosa no radica en impedir el regreso a clases de manera presencial, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones reclamadas a las Autoridades Responsables que colocan en una situación vulnerable los derechos humanos de niños y niñas del país ante la ausencia de protocolos para garantizar su derecho a la vida, la supervivencia, salud física y socioemocional y educación de conformidad con los preceptos Constitucionales y contenidos en Tratados Internacionales que se describen a lo largo de la presente demanda”, señala el amparo.

Antes de admitir a trámite la demanda, la titular del juzgado dio 24 horas a la SEP para que informara al juzgado federal las medidas de protección y protocolos implementados instaurados para mitigar los impactos del COVID-19 por el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

La dependencia respondió que, además de no tener atribuciones al respecto, no se han implementado dichos protocolos para el ciclo escolar 2021-2022, ya que este aún no inicia. Luego de la respuesta de la autoridad educativa, la impartidora de justicia admitió a trámite el amparo.

“Se admite la demanda de cuenta, contra los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, que en esencia y sin perjuicio de que se fije en la sentencia, consisten en:

“Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclama: a) La orden o instrucción a la Secretaria de Educación Pública para que el ciclo escolar dos mil veintiuno a dos mil veintidós, inicie en el mes de agosto de dos mil veintiuno de manera presencial.

b) La omisión de proveer los elementos objetivos técnicos, pedagógicos y médicos que justifiquen la conveniencia de iniciar el ciclo escolar dos mil veintiuno a dos mil veintidós, de manera presencial”, indica el acuerdo de admisión.

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del movimiento Educación con Rumbo, señaló que es preocupante la respuesta que dio la SEP a la jueza, pues muestra la falta de coordinación entre dependencias federales y de acciones y protocolos para asegurar las condiciones indispensables para el regreso a las escuelas y así dar tranquilidad a los padres de familia que la vida y la salud de sus hijos no corren peligro.