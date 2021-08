Reconoce Tribunal respeto de AMLO a la autonomía del TEPJF en su crisis

Recién nombrado como presidente interino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Felipe Fuentes Barrera reconoció que hay respeto del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la autonomía del máximo órgano electoral, y rechazó que exista presión desde el Ejecutivo federal a los magistrados.

“El Presidente de la República siempre ha sido muy respetuoso de las instituciones, jamás se ha acercado al tribunal para presionarlo de ninguna forma, y en eso reconocemos su institucionalidad y respeto a la autonomía”, declaró en el programa Me lo Dijo Adela, con Adela Micha, en Heraldo Televisión.

Y es que ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante la conferencia mañanera que la crisis en el Tribunal Electoral federal no se ha superado, e insistió en la necesidad de renovar completamente este instituto.

Incluso, dijo que no coincide con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien ayer aseguró —desde sus redes sociales— que ya se superó la problemática en el Tribunal Electoral federal.

"No está bien el Tribunal (Electoral). No han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas", dijo López Obrador.

Al respecto, el magistrado Fuentes Barrera, quien llega a la presidencia interina del tribunal por un acuerdo de la Sala Superior, no coincidió con el titular del Ejecutivo federal, ya que aseguró que los magistrados demostrarán en los hechos, a la ciudadanía y al propio mandatario López Obrador, que la crisis en el TEPJF ya está superada.

El presidente interino del tribunal también adelantó que darán paso a una reestructuración en el órgano electoral para mejorar los procesos jurídicos, además del manejo administrativo interno para darle claridad al funcionamiento.

Ayer por la madrugada, los magistrados de la Sala Superior acordaron poner fin a la crisis institucional y abrirse paso a un proceso de reestructuración interna.

Se pactó que Fuentes Barrera se quede al frente del organismo hasta septiembre, cuando se publique una convocatoria y se realice el proceso de elección de un nuevo presidente o presidenta del TEPJF.

En ese sentido, quedaron firmes las renuncias de José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón como presidentes del tribunal que llevaron a cabo el pasado lunes.

En entrevista con Salvador García Soto, en el programa A la Una, que se transmite a través de Heraldo Radio, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reconoció que intervino en el conflicto interno del TEPJF, con lo cual se llegó a la transición temporal.

Sobre su relación con el presidente López Obrador, el ministro presidente de la Corte detalló que hay una relación institucional, que al mismo tiempo es política, la cual se da siempre, pero antes no se transparentaba.

Incluso, reconoció que tiene respeto, afecto y gratitud hacia el mandatario nacional.

“La verdad es que en muchas ocasiones esta relación no se daba con el respeto que se debía y había injerencias y presiones en los asuntos que se manejaban en el Poder Judicial”, expuso.