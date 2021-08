Próximo lunes se hará corte para revisar desaceleración de casos activos de covid-19 en Jalisco

El próximo lunes se presentarán las primeras conclusiones para revisar si las medidas sanitarias impuestas para contener los casos de Covid-19 han sido suficientes para detener la aceleración de los casos activos de la enfermedad han sido suficientes, adelantó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.



"Se requieren cuando menos 15 días para poder evaluar los efectos de cualquiera de las medidas que hemos tomado durante este año y medio de emergencia sanitaria; está convocada la mesa de salud el lunes a las ocho de la mañana de nuevo y ese mismos día presentaremos las primeras conclusiones confiando en que las medidas nos ayuden a poder tener ya una desaceleración en el número de contagios, ojalá así sea, pero no puedo anticipar los resultados hasta que no se haga la evaluación y la mesa sesionará en un primer ejercicio de carácter técnico el fin de semana y el lunes en la mesa se presentarán las conclusiones".



Por lo pronto, el proceso de vacunación para mayores de 18 años es la prioridad en estos momentos debido a que es en mayor medida el grupo de edad que presenta afectaciones en estos momentos por la enfermedad y se prevé, de acuerdo con las proyecciones de las dosis y el Plan Nacional de Vacunación Federal, que sea en un par de semanas cuando se pueda iniciar con la inmunización a este grupo de edad.



Respecto a los menores de 18 años, dijo que es el Gobierno Federal quien marca la política de aplicación de las vacunas y Jalisco, como todo el país, acata las disposiciones de los expertos federales, aunque aún no se contempla fechas para iniciar con estos grupos de menores.



Por lo pronto, el hospital Ángel Leaño no se contempla para reconversión nuevamente y se evalúa la estrategia flexible de camas hospitalarias en el Estado y en la zona metropolitana de Guadalajara, la atención que brindan los Hospitales Civiles para atender a pacientes con complicaciones de coronavirus, está asegurada.

Migrantes en tránsito por Jalisco sí son cuidados



El apoyo a los migrantes que transitan por Jalisco comprende desde alimentación, cobijo y salud e incluso vacunas contra el Covid-19, y los hechos ocurridos recientemente en donde se realizaron acciones de violencia sexual aprovechando la vulnerabilidad de una persona en tránsito, debe investigarse a fondo por parte de la Fiscalía del Estado.



"La Fiscalía tendrá que dar su punto de vista para ver los resultados de la carpeta de investigación para ver qué fue lo que realmente pasó en estos sucesos", dijo Alberto Esquer, titular de el secretario del Sistema de Asistencia Social sobre el video que se difundió en vivo en donde un grupo de influencers ofreció 500 pesos a un migrante a cambio de tocar sus genitales.



Anualmente se destinan 10 millones de pesos para estos apoyos en las personas que transitan por la entidad.



"Los migrantes, recordemos que es de paso, pero al llegar a Jalisco deben tener atención digna y ser cuidados como cualquier ser humano y lo que hacemos desde el DIF Jalisco es darles un espacio para recibir alimentos, si ocupan medicamentos, dormir, si ocupan camas, es una atención permanentemente de todo el año y es una lucha constante porque la migración es a nivel mundial, nacional y en Jalisco estamos preparados para que no sufran ningún tema en contra de sus derechos humanos", añadió Esquer.



"No hay esa necesidad, estamos evaluando el desdoble de nuestra capacidad hospitalaria conforme se vaya necesitando, platiqué con hospitales civiles y estamos en condiciones de reaccionar si fuese necesario; Vallarta se estabilizó un poco, afortunadamente, pero ya están habilitadas las camas, voy a supervisar el día de mañana los trabajos en el hospital regional; voy a Cihuatlán también, un día después, entonces en capacidad de respuesta y en capacidad hospitalaria, seguimos en buenas condiciones y nos vamos a mantener así porque hay una estrategia y un plan bien diseñado pero no vamos a habilitar más camas de las que se vayan necesitando porque ya estamos atendiendo otro tipo de padecimientos que se habían desatendido durante el años pasado".

dhfm