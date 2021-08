Mauricio Toledo pidió licencia como diputado para enfrentar las acusaciones en su contra

Este miércoles, la cámara baja del Congreso de la Unión discutiría el tema del desafuero de los diputados Saúl Huerta de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, quienes han sido señalados por abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Sin embargo, en entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio, el diputado Mauricio Toledo informó que pidió licencia para separarse del cargo como diputado federal y enfrentar las acusaciones en su contra.

"Acabo de solicitar formalmente a la presidenta de la mesa directiva, yo no tengo miedo a someterme a la justicia, he solicitado la licencia, ya la presenté y ahorita la voy a subir, a lo mejor ya está arriba", señaló.

En el documento dirigido a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el legislador señala que como lo establece el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ejercicio de sus derechos como diputado, presenta la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo a partir del 10 de agosto; sin embargo, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso no le ha dado trámite, por lo que todavía no goza de licencia y continúa con fuero constitucional.

"Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión", señala en el documento.