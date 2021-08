Gobierno de Jalisco entregan 482 cheques a familias afectadas por desbordamiento de Arroyo El Seco

Con montos que van desde los 30 y hasta los 50 mil pesos, familias afectadas por el desbordamiento del arroyo El Seco, podrán reponer el menaje dañado durante esta contingencia con el Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), y adicionalmente, a algunas familias, se les está pagando renta por dos meses en lo que se concluye la revisión estructural de los inmuebles.



"Hoy entregamos 482 cheques, tiene que ver que las que ya se censaron (casas) y están en el padrón, pero esto no se cierra, si el día de mañana aparecen 10 familias más, a las 10 familias si se censan y aparecen con perdidas, se les entregan (apoyos), si en 15 días vuelve a bajar la lluvia y alcanza a raspar cuatro o cinco casas, volvemos a entrar, el fideicomiso es abierto, estas son las primeras casas que censamos nosotros en el FOEDEN con la Secretaría de Asistencia Social, casa por casa con comprobación y algo muy importante, no pedimos ni que acrediten propiedad de casa, no pedimos ni si son dueños o están rentando casa, si tuvieron un daño de su cama o de su refri, es lo que a ellos se les entrega un cheque, en un cheque aproximado que varía desde los 30 mil hasta los 50 mil pesos", detalló Alberto Esquer, titular de el secretario del Sistema de Asistencia Social.



Los cheques se entregaron este miércoles a 17 días de que se registraron estas inundaciones a consecuencia de las lluvias del temporal, el pasado 24 de julio, y en total, la bolsa de apoyos entregados este día ascienden a 16 millones 118 mil 217.61 pesos, recursos que proceden en un 80 por ciento de aportación estatal a través del FOEDEN y 20 por ciento corresponde al Gobierno municipal.



Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado de Jalisco destacó durante la entrega que este tipo de desastres son repercusiones por el cambio climático, pero también por la desatención que tienen los mismos habitantes al tirar desechos en la vía pública que obstruyen los cauces, como sucedió en Zapopan.



"No puedo dejar de mencionarlo, porque a final de cuentas se trata también de hacer conciencia que esta es una ciudad que debemos cuidar entre todos, no podemos seguir permitiendo que la omisión de cada uno de nosotros genere problemas que se acumulan con el paso del tiempo y lo decía, no buscando echar la responsabilidad otro lado, pero cuando v la cantidad de basura que bajó por los cauces del agua no puedo dejar de pensar que la basura no cayó del cielo, la tiramos nosotros y tenemos que asumir todos, la responsabilidad para evitar que estos fenómenos nos golpeen cada vez más duro, yo sé que vamos a hacer cada quien nuestra parte".

Los apoyos se entregaron a familias afectadas correspondientes de 20 colonias del municipio de Zapopan: El Mante, Tizate, Colinas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Miramar, Lomas de la Primavera, La Floresta del Collí, Carlos Rivera Aceves, El Briseño, Mariano Otero, Brisas de la Primavera, Cantaluna, Campestre los Pinos, Miramar Poniente, Paraísos del Collí, El Rehilete, Residencial San Nicolás, El Fortín, Valle de San Nicolás, Villas de la Primavera.



También se entregaron cheques a negocios afectados como carpintería, ropa, flores y dulcerías, entre otros giros en total se entregaron 73 cheques por una bolsa total de 560 mil 824 pesos de parte del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE).

Deberán demoler 79 viviendas afectadas

Además, se demolerán 79 viviendas porque sus condiciones están en riesgo estructural y otras están invadiendo zonas de riesgo en la zona afectada por el arroyo El Seco, hasta ahora se han demolido tres estructuras que representaban riesgo importante.



"Antes de terminar la demolición tenemos que determinar cuál es el paso que sigue, por ejemplo para poder validar el apoyo de menaje, la gente tenía que mantener sus cosas afectadas para que en base a eso puedan ser apoyadas para restituir el menaje, de lo contrario, si lo tiraban y nosotros llegábamos y no había nada, al momento del proceso oficial de la evaluación y corroboración daños, no se les hubiera podido ayudar y lo mismo sucede con las casas, no podemos tumbar todo ahorita, hasta que no se determine todo el proceso", dijo el titular de Protección Civil en Zapopan, Sergio Ramírez López.



Respecto a las cuatro mil 300 invasiones que se encuentran invadiendo el cause de este arroyo, deberán verificarse con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de que una vez que valide la información, se determine las acciones a seguir para proteger a las familias que invadían porque hasta ahora, la información que entregó la dependencia federal no corresponde al trazo real del cause.



Sobre los gaviones que se colapsaron, solo se reporta uno con afectación importante y otro con daños menores y lo que se está proyectando hacer la dependencia de Obras Públicas es el retiro del material, pero cinco o seis metros antes del bordo se está dejando como precaución para proteger las estructuras.

