Felipe Calderón fue invitado a conocer Pegasus antes de adquirirlo en 2011

La firma israelí NSO Group invitó en mayo de 2011 al entonces presidente de México Felipe Calderón a conocer el malware de espionaje Pegasus, junto con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Guillermo Galván Galván, así lo reveló un correo electrónico enviado por un intermediario de la compañía a los fundadores de NSO Group, reveló el semanario "Proceso".

Además se señala que el empresario José Susumo Azano Mantsura habría pactado las fechas en las cuales les presentaría el sistema creado por la firma israelí, previo a la adquisición del malware por parte de la Sedena, lo que finalmente ocurrió en julio de 2011. Pegasus fue adquirido a un costo de más de 5 mil millones de pesos, informó la publicación.

De acuerdo con la revista "Contralínea", entre 2010 y 2012, la Sedena suscribió al menos ocho contratos con la empresa Security Tracking Devices para modernizar el Sistema de Inteligencia y el Centro de Comando y Control, dentro de esos contratos el Gobierno mexicano, presidido por Felipe Calderón, adquirió el sistema Pegasus a la empresa israelí, la cual había sido fundada un año antes y no contaba con clientes fuera de Israel.

José Susumo Azano Mantsura fue el intermediario

"Contralínea" informó que la venta de este sistema de espionaje representó una carta de presentación para la empresa NSO Group para darse a conocer a nivel internacional y como intermediario de esta operación participó el empresario José Susumo Azano Mantsura, dueño de Security Tracking Devices.

En mayo de 2011 Calderón y Galván Galván fueron invitados a conocer el sistema Pegasus. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con el correo electrónico dado a conocer, y presentado como evidencia en un juicio en Israel, el empresario realizó una demostración de las capacidades de Pegasus ante el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, y el presidente Felipe Calderón, encuentro que ocurrió el 28 de mayo de 2011. La operación fue finalmente concretada y Azano vendió a la Sedena, mediante la empresa Security Tracking Devices, el malware Pegasus a un costo de 5 mil 628 millones de pesos.

La transacción fue un negocio multimillonario para Azano Mantsura ya que de acuerdo con una investigación de "Daily Beast", la cual cita la revista "Contralínea", el empresario entregó solo 15 millones de dólares a la firma NSO Group, por lo que la Sedena terminó pagando hasta 30 veces más que el valor real del sistema de vigilancia a Security Tracking Devices

El medio cita que además de las irregularidades en la compra del sistema de espionaje, el Ejército no tiene las facultades legales "para realizar acciones de intervención de comunicaciones privadas," motivo por el cual tanto la adquisición como el uso del sistema de espionaje fueron presumiblemente ilegales. No obstante, contó con el aval del presidente Felipe Calderón.

El pasado 3 de agosto, Andrés Manuel López Obrador informó que la Sedena no tiene en estos momentos contratos con la empresa proveedora del software espía Pegasus. FOTO: Cuartoscuro

Ante las dudas acerca de si la Sedena continúa realizando intervenciones ilegales de comunicaciones el pasado martes 3 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que la Sedena no tiene en estos momentos contratos con la empresa proveedora del software espía Pegasus, pero sí cuenta con un servicio para llevar a cabo labores de inteligencia.

“En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas, sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. No (con Pegasus), ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar”, declaró el mandatario durante su encuentro con la prensa.