Desafuero contra Saúl Huerta se va aprobar: Rubén Cayetano

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Rubén Cayetano, Secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, platicó sobre su voto en el desafuero de Benjamín Saúl Huerta en la Cámara de Diputados.

El diputado por Morena aseguró que el desafuero contra Huerta se aprobará debido a lo contundente de los alegatos.

Por otro lado, en medio de la polémica por la solicitud de licencia por tiempo indefinido de Mauricio Taledo, el diputado morenista recalcó que esto no altera en nada su desafuero.

“Un jurado de procedencia no tiene atribuciones para solicitudes de licencia, no podemos aprobar algo que no es materia”, insiste.

Agregó que la solicitud del diputado se discutirá hasta las próxima semana.

Insistió que él votará a favor del desafuero pues se trata de una cuestión de principios.

