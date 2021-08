AMLO pide a gobernadores entrantes, no ser "tapadera" de administraciones anteriores

Ante los inminentes cambios de gobierno tras las elecciones federales del 6 de junio, el presidente López Obrador pidió a los gobernadores electos que "no sean tapaderas" de los que dejarán el cargo. El mandatario federal dijo que estas acciones podrían afectar el manejo de los los recursos para sus estados y sus propias administraciones.

Entre los ejemplos que puso, mencionó que en ocasiones, los mandatarios estatales salientes derrochan el dinero y ya no dejan recursos para que los nuevos gobiernos paguen los sueldos de los burócratas o los contratos que quedaron pendientes. Esto, sin importar que el gobierno federal haya seguido entregando las participaciones a las entidades.

“Los que llegan, no vayan a convertirse en tapaderas porque les va a afectar. Ese es el problema: los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos y en eso sí ayudamos (...) ¿Por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?", dijo López Obrador.

También acusó que hay gobernadores que solapan el endeudamiento de administraciones anteriores y no dicen nada. En ocasiones, aseguró AMLO, porque pagan un favor que recibieron en la campaña o porque hay una relación de complicidad con el político en cuestión.

López Obrador pidió a gobiernos entrantes no ser tapadera de administraciones anteriores

FOTO: Archivo

Aplaudió a gobiernos sin deudas

El jefe del Ejecutivo dijo que hay algunos casos en los que los propios gobernadores electos están pidiendo que ya no se entreguen recursos a las administraciones salientes, porque cuando se haga el cambio, los nuevos gobiernos no van a tener recursos.

López Obrador dijo que ayudarán al pago de nóminas, en caso de ser necesario, pero no se pueden aprobar más recursos, porque no les corresponde.

Además, AMLO reconoció el esfuerzo de Tlaxcala y Guerrero, únicos estados que no tienen deuda con el gobierno federal, porque el manejo de los recursos y la legislación local ha sido bueno y tiene finanzas sanas. "Es digno de reconocimiento, pero hay otros estados que actuaron mal, que no supieron administrar”, finalizó.