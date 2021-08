Tras crimen de José Eduardo, gobernador de Yucatán aseguró que se juzgará a quien abuse y discrimine

Al ser cuestionado sobre el crimen de José Eduardo Ravelo Echavarría, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal declaró que cualquier funcionario que cometa un acto de abuso o de discriminación en contra de cualquier persona, será juzgado y sancionado.

En rueda de prensa, el mandatario señaló que desde que se dio este lamentable suceso ha estado en contacto con el Fiscal del Estado, Juan Manuel León, para que se lleve a cabo la investigación. En ese sentido, dijo que por eso hay cuatro policías municipales de Mérida detenidos.

“Cualquier funcionario del Estado, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, que cometa un acto de abuso, un acto de discriminación, se va y será juzgado. Sin duda, ya sea por orientación sexual, género, clase social o cualquier otro motivo, en Yucatán no vamos a tolerar el abuso y la discriminación”, recalcó.

Vila dijo quede parte del ayuntamiento de Mérida ha habido toda la disposición para poder esclarecer el crimen de José Eduardo y prometió que van a llegar hasta el fondo del caso. “Creo que los yucatecos merecemos saber qué es lo que pasó y sobre todo para que este tipo de sucesos no se vuelva a repetir”, indicó.

El gobernador de igual forma señaló que tras este lamentable crimen van a fortalecer la capacitación en las 106 policías municipales de Yucatán y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en materia de derechos humanos.

“Por supuesto, necesitamos tener a nuestros elementos policiacos sensibilizados en la materia y, por supuesto, con esto prevenir cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de discriminación. Y bueno, hay que seguir trabajando fuertemente, se ha avanzado en seguridad, pero aún falta mucho por hacer”, agregó.

Reconoció que esun caso que les tiene que servir para que esto no se vuelva a repetir, y aunque se trató de un tema de policías municipales, como gobernador “es algo que me preocupa y que me ocupa”.