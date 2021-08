Piden al gobernador Alfredo Del Mazo vetar la Ley de Identidad de Género

Representantes del Frente Nacional por la Familia y de la Red Mexiquense de organizaciones de la Sociedad Civil aseguraron que no permitirán que se apruebe al vapor la legalización del aborto en el Estado de México, sin que la legislatura local haya cumplido con su compromiso de realizar un parlamento abierto, para consultar a la ciudadanía.

En conferencia de prensa pidieron la intervención del gobernador Alfredo Del Mazo Maza para evitar la despenalización del aborto; y también ejercer su derecho de veto y devolver al Congreso Local, la iniciativa aprobada el pasado 20 de julio, para reformar el Código Civil estatal, que permite a las personas cambiar sus documentos oficiales en función de su identidad de género.

Destacaron que con las reformas facilitarán el cambio de sexo de las personas transgénero, sin ningún tipo de requisito previo, como estudio psicológico o científico que lo sustente; sin apoyos especiales de salud y sin garantizar a las mujeres espacios libres de toda violencia, ganados a costa de una lucha de muchos años.

“Hacemos un enérgico llamado al gobernador para que no permita que sea la exaltación de grupos minoritarios más ruidosos, quienes con escándalos impunes violenten el derecho más humano de todos: el derecho a vivir y a que se respete la vida humana y el sexo de cada persona desde su concepción hasta su muerte natural”, señaló Vianney Fragoso.

Aseguraron que el gobernador mexiquense se encuentra dentro del plazo de treinta días naturales siguientes a la recepción de la reforma legal para pasar a la historia como un “defensor de la vida y la familia o un promotor de la muerte y la disforia”.

“Un hombre no puede, ni debe suplantar los derechos, ocupar los espacios que les corresponden a las mujeres. No debe ingresar a un baño público vestido de mujer; no debe competir o golpear en torneos a mujeres; disputar el puesto de trabajo o cargo que le corresponde a una mujer, ni contar cuentos y cuidar de tus niños y niñas cuando tú no estas y no te has dado cuenta”, señaló José Luis Romero.

Aborto

Los representantes de las asociaciones civiles aseguraron que atrás de la promoción de la despenalización del aborto están grupos de supuestas feministas que tienen negocios clandestinos para interrumpir el embarazo o grupos de trata de personas.

Destacaron que dichos grupos hablan de 66 mil casos de jóvenes mexiquenses que van a abortar a la Ciudad de México, pero la última cifra oficial es de 3 mil 500 casos en el 2020.

“Si se logra la despenalización, se estaría legalizando el crimen a los grupos de feministas que promueven el aborto clandestino o venden los medicamentos para el aborto, desprotegiendo a la mujer y a su hijo por nacer”.

“El aborto no ayuda a una mujer, solo se repercute en apoyo a violadores, a los de trata de personas; pero a ella la deja desamparada”, aseguró Esther Cejudo.

“Queremos derribar el mito del aborto libre, cuando nosotras que atendemos a las mujeres después de practicarse un aborto, sabes que muchas lo hicieron obligadas, coaccionadas y manipuladas por quienes las dejan abandonadas”, señaló Ángeles Bravo.