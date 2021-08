Empresas no retiran inversiones en Michoacán por inseguridad, lo hacen por los bloqueos a las vías: sector industrial

Antaño, empresas dejaron de invertir en Michoacán debido a la inseguridad, criminalidad y violencia que provocaban grupos delincuenciales, actualmente lo han dejado de hacer debido a los constantes bloqueos en las vías del tren que comunican al puerto internacional de Lázaro Cárdenas, señaló Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC).

Tras el anuncio que hiciera la transnacional Kansas City Southern (KSC) México, concesionaria de las vías férreas en Michoacán, sobre la suspensión de inversión en la entidad a partir de este 2021, el sector industrial lamentó que las protestas magisteriales sobre la red ferroviaria proyecten una imagen de inestabilidad poco llamativa para las industrias.

“Los constantes bloqueos van acumulando señales negativas que nos quitan puntos de competitividad como estado para mostrarnos positivos ante el desarrollo. El año pasado una industria que ya estaba aquí trabajando decidió retirarse, no por falta de seguridad, no por falta de empleados, su tema fue no poder contar con las vías férreas los 365 días del año”, señaló Carlos Enríquez.

El empresario reconoció que a pesar de que sí hay incidencias delictivas, ninguna de ellas ha sido determinante para la afectación de las empresas que se establecen en la entidad.

“Evidentemente hay un tema de inseguridad que atender, pero directamente la operación industrial no se ve afectada, el tema magisterial, y bloqueos de vías, porque son varios grupos que de manera reiterativa (bloquean), no te permite tomar decisiones y planear, porque cualquier barco que llegue al puerto no pudo prever que al llegar, no iba a tener la infraestructura que se le ofreció”, explicó.

Enríquez Barajas consideró que al igual que KSC, hay otras empresas que “están pasando por este tipo de decisiones en Michoacán y tenemos que tomar esto como una muestra de lo que estamos empujando a hacer a las empresas que generan empleos en nuestro estado y empezar a tomarlas con mayor importancia y cuidarlas”, dijo.

El líder de dicha asociación empresarial externó que frente a la inestabilidad que demuestra Michoacán con los bloqueos en los que actualmente participan cerca de 35 docentes de la fracción magisterial “Poder de Base”, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), otras entidades del país se posicionan como mejor opción para los inversionistas.

“Esperemos que no se sigan yendo las empresas, que no sea una dinámica que no podamos detener. Cuando ha habido voluntad de coordinarse federación, estado y diferentes dependencias logran tomar acuerdos y liberar vías de comunicación sin el uso de la fuerza, que es algo que nunca hemos respaldado, pero sí que estas voluntades de manera muy enérgica hagan que la ley se cumpla en el estado”, expresó Enríquez.

Este martes se cumplen 11 días de bloqueo en las vías del tren, lo que mantiene 19 trenes parados abastecidos con 97 mil 892 toneladas de mercancía inmovilizada, entre carga intermodal, combustóleo y químicos, principalmente.