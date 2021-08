Despenalización del aborto en Edomex se dirige a la “congeladora”; feministas se manifiestan

La iniciativa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) va directo a la “congeladora” en la 60 Legislatura local, que ha detonado nuevas manifestaciones de grupos feministas, como lo que ocurrió este martes en la que hubo pintas en el inmueble de dicho poder.



La movilización fue denominada “Pañuelazo presencial” y entre las actividades iniciales fue marchar por la plaza “González Arratia” en Toluca por la mañana. En playeras o banderas verdes se exhibió la leyenda “Aborto legal, ya” o “Yo elijo”.



La descarga de las manifestantes se dio al llegar a la Cámara de Diputados en donde en la puerta principal colocaron una manta verde que exhibía “Aborto Legal”, en la parte posterior es donde se realizaron pintas y bloqueó de vialidades.

Durante más de cinco horas, las feministas realizaron protestas de exigencia para que salga la Ley que legalice la interrupción del embarazo. En la intervención de las paredes se colocaron frases como “la maternidad será deseada” o “Yo elijo”.

Por la presencia de las activistas, los trabajos legislativos se retrasaron al estar programada una comisión y la sesión del pleno.



Como en otras ocasiones, personal del Congreso Local roció de agua y gas de los extintores, a las mujeres que estaban protestando. En un caso aislado, una de ellas fue lesionada por un golpe con un palo, pero fue entendida por personal de urgencias en la zona.



Las feministas resistieron a estas acciones e incluso a la protesta llegó la secretaria de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, quien las dotó de playeras y cubrebocas.



Esta manifestación se sumó a otras virtuales y presenciales que se desarrollaron la semana pasada, en la que activistas lograron tener reunirse con legisladoras.



Cabe recordar que del 8 de marzo y hasta el 5 de junio, existió un plantón feminista en el Legislativo, donde en varias ocasiones hubo daños al inmueble que se han calculado en más de un millón de pesos.

A la congeladora

El análisis, dictamen y aprobación de la despenalización del aborto, se ve difícil, debido a que los diputados de la 60 Legislatura, únicamente cuentan con una semana del último periodo ordinario de sesiones, y no hay fecha para llamar a comisión.



La diputada local del PRD, Aracely Casasola Salazar, expresó apoyo a las manifestantes y condenó que se les engañe, pues será probable que no pase esta ley, pese a existir tres iniciativa a favor y otra en contra de los grupos parlamentarios, más otras ciudadanas.



Precisó que las reuniones con las activistas únicamente han sido mesas de trabajo y no de la comisión, de hecho, lamentó que en tres años sólo se ha tenido un solo encuentro para revisar esta iniciativa.



“Las engañaron, porque quien llevó a cabo estos trabajos, las compañeras de Morena, les dijeron a ellas vamos a llamarlas el viernes con comisiones y no llegaron las comisiones”, declaró.



Casasola Salazar acusó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de falta de voluntad política, al PAN la postura conservadora que ha tenido por décadas y admitió que se dejará una “deuda histórica”, porque será difícil debatir el aborto en la 61 Legislatura.



“Parece que tenemos diputados homofóbicos y misóginos, esa es la actitud, lo que me extraña es que el 50 por ciento somos mujeres y si todas las legisladoras nos apoyáramos mutuamente esto pasa y no está pasando”, concluyó.



Finalmente, la legisladora cuestionó que la entidad debería ser vanguardia como Oaxaca, Veracruz y recientemente Hidalgo, pero, admitió, que le cuesta.