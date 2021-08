Alcalde de Mérida señaló que tienen grabado todo el proceso de detención de José Eduardo

Al recalcar que no le corresponde defender a los cuatro policías detenidos, el alcalde Renán Barrera Concha declaró que tienen videos de todo el proceso de detención de José Eduardo Ravelo Echavarría, incluidas las 24 horas que permaneció en la celda de la cárcel municipal, por lo que considera que se tratan de evidencias importantes para el esclarecimiento del crimen.

En entrevista para el noticiero de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, el panista habló sobre este caso en el que el joven veracruzano fue víctima de tortura, violación y asesinato, recalcando que han presentado pruebas a la Fiscalía de Yucatán para que se esclarezca el crimen.

El alcalde también indicó que José Eduardo no fue detenido por “ser sospechoso ni por su apariencia”, sino por alteración del orden público. Explicó que recibieron dos llamadas —a las 10:18 y 10:20 el día 21 de julio— al centro de control de las corporación de personas que denunciaron que estaba aventando piedras en un sitio de taxis en el barrio de San Juan.

Abundó que cuentan con grabaciones en video de ese hecho, así como del traslado a la cárcel pública, su ingreso a ésta, las 24 horas que estuvo en la celda y su salida del edificio policiaco. “En los videos se puede ver el minuto a minuto de lo que ocurrió”, señaló.

Barrera Concha declaró que todos los videos de la detención fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde antes de que José Eduardo falleciera, además de que los cuatro policías municipales involucrados emitieron sus declaraciones a las autoridades investigadoras por voluntad propia.

“Es una gran ventaja de que con las cámaras se documentó todo el procedimiento que se siguió, para que las autoridades correspondientes determinen si hay elementos para una sanción”, señaló.

Dijo que se pusieron en contacto con la madre del joven, la señora María Ravelo Echavarría, para entablar un diálogo sobre las evidencias con los que cuenta el ayuntamiento para que se esclarezca el caso, pues todos quieren que haya justicia.

“No me corresponde a mi ser juez, no me corresponde en este caso defender a los cuatro elementos. Yo he sido muy claro y muy firme en el tema, ninguna persona en su sano juicio estaría dispuesta a defender personas que hayan cometido estos atropellos”, recalcó.