Variante Delta se encuentra en el 85% del total de los casos de Covid-19 en la CDMX

La variante “Delta” del SarsCov2, es dominante en el 85 por ciento de los casos que se registran actualmente en la Ciudad de México, afirmó la Secretaria de Salud, Oliva López.

En conferencia de medios, en donde se dio a conocer la vigésimo tercera fase de vacunación, la encargada de los servicios médicos de la capital del país, expuso que desde hace dos semana se identificó la preponderancia de esta variante.

“Lo que se ha identificado en la Ciudad de México, es que ya la variante Delta, y lo hemos señalado hace por lo menos dos semanas, inició su presentación y en este momento ya es la variante dominante de las secuenciaciones que se realizan. Estamos estimando que alrededor del 85% ya de los casos confirmados de Covid 19 son por variante Delta”, dijo.

Oliva López, expuso que, ante esta situación, el llamado es a que la gente se siga cuidando, no bajar la guardia, usar el cubrebocas y no asistir a espacios con aglomeraciones con toda la información que ya se conoce para estar protegidos.

La funcionaria local indicó que se han identificado diversas variantes pero la que estuvo predominando en el primer bloque fue la 159 conocida como variante “Mexicana”, la “Alfa” y posteriormente la “Gama”.

Insistió que en este momento, la variante ”Delta”, es la que desplazó a todas, como la “Epsilon” y la “Betta” las cuales se presentan en proporciones muy pequeñas.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, expuso que en el tema de hospitalizaciones no se ve un crecimiento exponencial, y en los últimos 10 días se presentó una moderación de la velocidad, que aunque no disminuye no crece a gran velocidad.

Expuso que después de 4 semanas consecutivas, los ingreso a nosocomios están relativamente estables, con una ligera tendencia a la alza parecida a los 7 días previos, que son señales tempranas, no de que vaya a acabar la “Ola de Contagios”, sino de que tal vez, la parte álgida de crecimiento está concluyendo, aunque todavía hay que espera para confirmar.