Seamos leales con la ciudadanía, "mentiras a otro lado”, responde Lorenzo Córdova a Morena

Luego de que en la instalación del Consejo General el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, increpó al INE, directamente a los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, de encabezar una contracampaña para frenar la participación en la consulta popular al aclarar que no es para enjuiciar a los expresidentes, sino sobre la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que incluye a todos los actores políticos del pasado, el consejero presidente recalcó que el INE está comprometido con el histórico ejercicio de democracias directa.

“Creo que es muy importante ir comunicando a lo largo del día y desmintiendo lo que son verdades alternativas, falsas noticias y mentiras francas y abiertas como las que hemos escuchado esta mañana en la sesión del Consejo General, por eso, la postura de la autoridad electoral y de la presidencia es -las mentiras a otro lado- honremos la mesa de la democracia, honremos este salón, honremos esa herradura que ha sido el testigo de la transición de la democracia en nuestro país”, recalcó Córdova.

Añadió que durante la sesión de esta mañana la postura de los consejeros fue clara y unánime, por ello, llamó a todos los involucrados a conducirse con la verdad y no mentir a la ciudadanía.

“Hay una postura unánime de los 11 consejeros electorales en señalar que el INE hizo todo lo que podía hacer y en refutar estas falsas acusaciones, estás mentiras francas y a abiertas que han venido planteándose con el objeto de desinformar a la ciudadanía. Desde aquí un llamado para que seamos todos los y las ciudadanos involucrados en este proceso y las fuerzas políticas, que sí bien no están involucrados en este proceso porque es de los ciudadanos no de los partidos políticos, pero llamamos a todos a estar a la altura de la demanda de la ciudadanía que está demostrando una vez más, su compromiso con la democracia y la mejor manera de hacerlo es mi mintiendo, así que desde aquí un llamado que el Instituto Nacional Electoral, en el Consejo que todos los consejeros hicimos a qué no se mienta”, recalcó Córdova.

Añadió que se han difundido una serie de mentiras contra el INE, como la decisión de la fecha de la consulta y el periodo para la convocatoria, temas que recordó, fueron determinaciones de las facciones de mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Córdova reiteró que el instituto no quiere la consulta.