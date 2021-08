Morena buscará la creación de la Comisión de la Verdad, pese a resultado de la Consulta Popular

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez adelantó que la fracción parlamentaria de su partido en la Cámara de Diputados y el Senado, presentará una serie de reformas repara modificar las fechas de la realización de las consultas populares y coincidan con la jornada electoral; también buscarán que se reduzca de 40 a 30 por ciento el requisito de participación de la ciudadanía para que sea vinculatoria.

“Seguiremos impulsando estos ejercicios, propondremos una reforma legislativa para que estos ejercicios sean concurrentes con la jornada electoral como en cualquier democracia del mundo, para bajar el umbral de obligatoriedad de la consulta y promoveremos más y más consultas porque es la forma en la que nuestra democracia irá evolucionando de ese letargo que el PRIAN le había inducido a la gente”, señaló Gutiérrez Luna en conferencia de prensa posterior al anuncio de los resultados del conteo rápido de la consulta. “Estamos contentos porque ganó el sí, ganó la gente, de los resultados preliminares que se han dado tenemos el estimado de que participaron 7.2 millones de personas, de los cuales 6.9 millones de personas son las que habrían votado por el sí para enjuiciar a los actores políticos del pasado en los que están inmersos los ex presidentes de la República”, dijo quien fue electo para ser la propuesta de Morena para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el primer periodo de la próxima legislatura.

Pese a que no se logró el 40 por ciento de la participación cordada no para hacer vinculante la consulta sobre iniciar o no investigaciones de las decisiones de los actores políticos del pasado, buscarán “materializar” el “Sí” que la ciudadanía dio para enjuiciar a los expresidentes por lo que crearán una comisión de la verdad para dar seguimiento.