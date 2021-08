Layda Sansores votó en consulta popular

La virtual gobernadora electa, Layda Sansores San Román, depositó su voto esta mañana en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México, en la casilla instalada en la Escuela Primaria “Héctor Pérez Martínez” ubicada en la calle 14 del barrio de San Francisco de Campeche.

Acompañada del dirigente estatal de morena, Erik Reyes León, y del senador Arturo Moo Cahuich, Sansores San Román lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya dado las facilidades adecuadas para este nuevo ejercicio ciudadano.

Entrevistada en el lugar, la Gobernadora calificó como una irresponsabilidad que el INE no respetara la ubicación de las casillas y eso generó incertidumbre entre los ciudadanos que acudían a depositar su voto y citó el caso del senador Aníbal Ostoa, quien un día antes ubicó su casilla, pero este domingo cuando acudió a sufragar, ya no estaba en el lugar indicado por la autoridad electoral.

Muchos ciudadanos, agregó, andaban buscando su casilla correspondiente para emitir su voto y es muy lamentable que no hayan tenido seguridad, pero los exhortó a no darse por vencidos, a tomar una decisión porque este tema de la consulta no es menor, “salgan a la casilla que les corresponde a emitir su voto, sin caer en las provocaciones que se están presentando”.

Lamentó que esta autoridad electoral, que debe ser imparcial y que debe de impulsar los ejercicios democráticos, no esté trabajando conforme a la ley y se repite una vez más la ineficiencia y las trabas de las autoridades para impedir un voto a una actividad que puede cambiar el país.