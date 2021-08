Ilegal proceso de municipalización del agua en Baja California, señala Marina del Pilar Ávila

La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que fue irregular la municipalización de los organismos operadores del agua en Baja California.

Advirtió que, ante ello, analizan jurídicamente revertir la reforma realizada por la saliente Legislatura del Estado a petición del Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, ya que se violaron diversos procedimientos, principalmente el proceso parlamentario.

Marina del Pilar Ávila Olmeda se refirió al tema después de asistir a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la XXIV Legislatura de Baja California, y manifestó “siempre hemos estado de acuerdo en la municipalización (del agua), en los tiempos y en las formas adecuadas”.

“Entonces fue sorpresiva la iniciativa porque nosotros solicitamos una lista en la Secretaria de Gobierno, de cuales iniciativas estaban pendientes en el congreso, esa iniciativa, no estaba.

“Nos enteramos un viernes, un sábado, para el día lunes ya estaba en comisión, en un tiempo de dos días (los diputados) hicieron un análisis de un tema tan profundo de tanto impacto para Baja California y los Ayuntamientos”, acotó.

Sostuvo que la municipalización debe darse en el momento oportuno, siempre y cuando existan las condiciones financieras, el abasto de agua suficiente para los Ayuntamientos y también certeza de la parte legal.

“Hay varios temas que se están analizando, al momento que se votó en la Comisión, se había roto el quorum, ya que uno de los diputados no se encontraba físicamente, su pantalla no estaba activa”, recordó.

Señalo que el procedimiento parlamentario establece que deben estar las pantallas activas para que haya quorum legal, “al momento de la votación no se cumple con el proceso reglamentario, entre otras irregularidades”.

“El articulo 115 constitucional no se cumple en su totalidad, hay varias situaciones jurídicas que se están analizando, lo que buscamos es que este proceso de haga ordenado y no de la noche a la mañana”, remarcó.

Por otro lado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó sus mejores deseos a los 25 integrantes de la XXIV Legislatura de Baja California, señalando que hay confianza en que tendrán un ejercicio apegado a los valores fundamentales que guían a la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La primera mujer que gobernará el estado de Baja California destacó que en esta ocasión los espacios para mujeres predominaron en la repartición de curules, al haber 14 legisladoras y 11 legisladores, lo que se considera un hecho histórico que refleja una revolución en cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública y política de nuestro estado.

Marina del Pilar agregó que habrá una plena coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Baja California, ya que solo la sinergia y la unidad redundarán en iniciativas que convengan a las mayorías, especialmente a los grupos menos favorecidos de la sociedad.