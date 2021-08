Consulta popular herramienta de democracia participativa, asegura diputada federal de Tamaulipas

Votar en la consulta popular es un derecho constitucional y una obligación ciudadana, recalcó la diputada federal tampiqueña Olga Sosa, al participar en dicho acto donde aseguró que por primera la ciudadanía de del país está participando en un ejercicio de democracia participativa y deliberativa.

Recordó que el congreso de la unión aprobó en diciembre del 2019 las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato que tenían antecedente del año 2012, el congreso acordó que el INE sería la autoridad encargada de organizar la consulta, promover la participación ciudadana e informar de manera imparcial y reflexiva.



Al respecto, la consulta popular realizada el día de hoy, constituye un proceso de maduración de la democracia, en la cual, el ciudadano es el principal interesado en discutir temas de relevancia nacional, recordó la diputada de la cuarta transformación.

En esta consulta popular, la primera en México, la pregunta impresa en las casillas fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy amplia, en la pregunta no hay nombres particulares sino un amplio abanico de posibilidades para que se esclarezcan las decisiones políticas por parte de funciones públicos de todos los niveles cuyos delitos no hayan preescrito, para lograr que sea una consulta vinculante se requiere del 40% de la votación que corresponden a 37 millones de votantes.



La diputada Federal Olga Sosa, apuntó que la consulta sirve para poner sobre la mesa temas fundamentales a nivel legislativo, como es ¿si el delito de corrupción debe o no, preescribirse? y temas sociales como son la creación de comisiones de la verdad que se han instrumentado en América Latina en los últimos tiempos en la búsqueda de justicia, y temas políticos como es la construcción de debates, contraste de ideas y proyectos políticos, desde las plazas, académicas y hogares, la democracia se vive día a día.

Finalmente la diputada tampiqueña señaló que las y los tamaulipecos son partidarios de que polémicas decisiones políticas tengan un proceso de esclarecimiento, pues la democracia también significa revisar el pasado para orientar las decisiones futuras.