Confronta Morena al INE por consulta, rechaza Lorenzo Córdova caer en provocaciones

El representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, arremetió nuevamente contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a quienes acusó de realizar una contracampaña de la consulta popular, insistió en que “sí, sí y sí es para enjuiciar a expresidentes”, el INE responde que quien diga que órgano electoral sabotea o no promueve la participación, “miente”.

Durante la instalación de la sesión extraordinaria de este domingo con la que arrancó la jornada de la consulta electoral electoral, el representante de Morena reiteró sus acusaciones en contra del INE, especialmente contra los consejeros Córdova y Murayama.

En este contexto, afirmó que los consejeros mantienen una contra campaña por aclarar que la pregunta que este domingo aparece en la papeleta, es la aprobada por la Suprema Corte de Justicia se la Nación (SCJN) y no la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era juicio a expresidentes.

“No, no y no, Ciro Murayama insiste en que la consulta no es contra los expresidentes, sí, sí y sí, sí es contra los expresidentes (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto, ustedes están empeñados en protegerlos y en defenderlos, no señores, la consulta sí es contra los expresidentes y su contracampaña es lo que les impidió hacer ese ejercicio democrático”