Comienza Programa de Verificación Responsable en Jalisco

A partir de mañana lunes, inicia la obligatoriedad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) del Programa de Verificación Responsable (PVR) para vehículos particulares con terminación de placa 7, así como terminación 3 y 4 en el caso de los vehículos de uso intensivo.

Estos números de placa, tendrán un bimestre (agosto-septiembre) para cumplir con su responsabilidad, y paulatinamente la obligatoriedad se extenderá según el calendario oficial.



Por esta razón, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) hace un llamado a los dueños y conductores de automotores a cumplir con su responsabilidad en tiempo y forma, y de esta manera contribuir a la reducción de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles, teniendo un impacto positivo en el medio ambiente y la salud pública.



El proceso de cita para la Verificación Responsable (VR) es muy sencillo, las y los ciudadanos sólo deben ingresar al sitio web: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx con su tarjeta de circulación a la mano; seleccionar el Centro de Verificación Responsable (CVR) más cercano, o buscar en el mapa interactivo; ingresar datos personales y del vehículo; elegir horario y fecha para realizar la prueba y proceder a realizar el pago.



El costo de la VR es de $500 pesos. El pago se puede realizar en línea, en recaudadoras y ventanillas bancarias, en el caso de los vehículos con placas foráneas, actualmente el pago solamente puede realizarse en recaudadoras.



Si no se aprueba la verificación en el primer intento, la o el ciudadano deberá llevar su vehículo a mantenimiento para corregir los fallos. Posteriormente, tiene una segunda oportunidad sin costo en el mismo Centro de Verificación Responsable y dentro del plazo establecido en el calendario oficial. En caso de no aprobar por segunda ocasión, es importante que el conductor porte ambas constancias de rechazo, ya que tiene un año para corregir las fallas sin que su vehículo sea acreedor a una sanción o retirado de la circulación.



Se recomienda haber llevado un mantenimiento físico-mecánico de manera previa, ya que con un servicio adecuado al motor con el mecánico de su confianza, las y los usuarios pueden obtener mejores resultados en su verificación.



Para realizar la prueba de VR, se recuerda a la ciudadanía que deben llegar 15 minutos antes de su cita.

En caso de ser transporte de carga, se solicita que acudan sin cargamento. De igual modo, en atención a las medidas sanitarias de COVID-19 y por seguridad, deberán acudir con el vehículo limpio por dentro y por fuera, portar cubrebocas en todo momento, usar gel antibacterial y tomarse la temperatura al ingresar, y solo se permitirá el ingreso de una persona por vehículo.



Actualmente la infraestructura del Programa se encuentra en el AMG, se cuenta con 12 líneas de verificación distribuidas en: el Centro AIRE Guadalajara (2 líneas), el Centro Oficial de Medición (COM) (2 líneas), la Unidad Móvil (1 línea), y el Centro de Verificación Responsable (CVR) Dekra (7 líneas), asimismo, están en proceso de construcción 93 líneas más en todo el estado, lo cual garantiza la capacidad instalada para el sector que se encuentra dentro de la obligatoriedad.



En caso de que los ciudadanos tengan alguna duda con relación al PVR, pueden comunicarse al Call Center: 33 26 56 51 50, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. y sábado de 8 a.m. a 4 p.m. También puede hacerse por correo electrónico verificatel.semadet@jalisco.gob.mx y a través de las redes sociales: @VResponsableJal en Twitter y VResponsableJal en Facebook.