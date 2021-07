Playa Miramar, la única en el Golfo de México con Blue Flag

En el máximo destino turístico de Tamaulipas, Playa Miramar, ubicada en Ciudad Madero, fue realizado el izamiento de la bandera Blue Flag, luego de que la zona turística recibiera la certificación internacional por parte de Foundation for Environmental Education (FEE México), siendo la única en todo el Golfo de México.

El evento fue encabezado por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, el titular de turismo Fernando Olivera Rocha y la Directora de Operaciones de Foundation for Environmental Education (FEE México), Anthia Viloria Gómez Lastiri.

El programa de Blue Flag tiene como objetivo premiar a aquellos destinos de costa que alcanzan la excelencia en su gestión y manejo ambiental, seguridad, servicios y calidad del agua, siendo Miramar la única del Golfo de México y de las pocas que cuentan con dicha certificación en todo México.

Al respecto, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, destacó que Miramar es uno de los destinos más importantes del noreste, siendo el único destino turístico certificado en todo el Golfo de México.

"Es un esfuerzo bien merecido con estos seis pasos que se lograron, gracias a sistema DIF del Estado, y no nada más los pasos, ahora es la primera Playa del Golfo en contar con la distinción Blue Flag, créanme, ha sido una tarea titánica que se ha logrado con mucho esfuerzo", declaró Oseguera Kernion.

En este mismo contexto, el gobernador García Cabeza de Vaca, reconoció que el nuevo logro es el resultado del trabajo que se realiza de manera conjunta entre las autoridades, pues se tiene el interés de impulsar la vocación turística del sur de Tamaulipas y la playa Miramar.

"Lo he dicho y no será la última vez que lo diga el sur del estado las ciudades de Tampico, Madero y Altamira se han distinguido por ser una región con un alto grado de identidad de pertenencia y eso hace toda la diferencia, me siento muy orgulloso de estar aquí, impulsando una de las principales vocaciones que tiene el sur de Tamaulipas", expresó García Cabeza de Vaca.

Playa Miramar, es el principal destino turístico de Tamaulipas y actualmente se encuentra en óptimas condiciones para adaptarse a los nuevos escenarios y criterios Covid-19 a implementarse en materia turística.