Suprema Corte resolverá diferendo entre Congreso de Tamaulipas y Cámara de Diputados sobre desafuero de Cabeza de Vaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá clarificar el diferendo sostenido entre el Congreso de Tamaulipas y la Cámara de Diputados respecto al punto de acuerdo de no homologación emitió, tras el juicio de procedencia desarrollado por la Cámara de Diputados, que mantiene vigente el fuero del Gobernador del Estado.

Luego de darse a conocer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispusieron admitir a trámite

la controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas contra la declaratoria de procedencia de desafuero del gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Con ello se aprueba el planteamiento de la Fiscalía General de la República en el sentido de que la controversia constitucional no debió ser desechada por improcedente como lo resolvió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá bajo el argumento de que si el Congreso local no homologó su decisión con la de la Cámara de Diputados de desaforar al mandatario estatal, era improcedente la demanda, pues no se invade la competencia del Poder Legislativo local.

En un comunicado se apunta que el Congreso de Tamaulipas reconoce el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concederle la razón jurídica mediante la orden de admitir la controversia constitucional 50/2021, interpuesta por esta Legislatura con el fin de que el Pleno de la Suprema Corte defina y delimite las facultades de los ámbitos de competencia federal y estatal, en los procedimientos de declaración de procedencia contra servidores públicos locales por la comisión de delitos federales establecido en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

Se añade que desde la perspectiva del Congreso de Tamaulipas el punto de acuerdo de no homologación que emitió, tras el juicio de procedencia desarrollado por la Cámara de Diputados, mantiene vigente el fuero del Gobernador del Estado, por lo que ahora corresponderá a la Suprema Corte de Justicia clarificar el diferendo sostenido con autoridades y legisladores federales.

Por: José A. Hernández

