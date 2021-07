Sinaloa reporta filas de pánico para atención y pruebas de Covid-19

En la última semana, los casos activos de Covid-19 se han incrementado 442, al pasar de mil 84 a mil 526 contagiados con el coronavirus, lo que ha generado “filas de pánico”, para hacerse las pruebas PCR y en las áreas Triage Covid en clínicas y hospitales.

En las Unidades de Medicina Familiar y hospitales generales, se observan más personas en espera de ser atendidos, así como familiares de pacientes que han sido hospitalizados por las complicaciones del coronavirus.

El director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en el Estado, Cristhian Aldo Madrid Muñoz, hizo un llamado a la población a no desesperarse, ni tener miedo por el aumento en los casos de Covid-19, ni a la variante Delta, por lo que no es necesario acudir a hacerse la prueba si no presenta sintomatología, a pesar de haber tenido contacto con una persona contagiada.

Y ante este repunte de contagios en la entidad, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres informó que, se están reconvirtiendo áreas de hospitales para atender a pacientes con este virus.

Las clínicas están saturándose. FOTO: Especial

En el caso del Hospital General de Mazatlán, se había reducido el número de camas hace algunas semanas, por lo que se ha aumentado de 35 a 65 camas Covid, y todavía se tienen 20 disponibles en caso de necesitarse.

En Hospital General de Culiacán, ha repuntado la ocupación ha incrementado del 20 al 70 por ciento, ya que de 4 pacientes que atendían hace algunos días, actualmente atienden a 17 personas, en un rango de edad de 20 a 50 años de edad.

El área Covid de este hospital tienen 24 camas para atender a pacientes con el virus, de las cuales, 17 ya están ocupadas; y ya se tiene preparado un piso con capacidad para 34 personas, para atender casos de emergencia.

Sobre el Call Center Covid, ha presentado un repunte del 100 por ciento, en donde se brinda atención médica sobre síntomas del Covid-19, vacunación y hasta apoyo psicológico, porque si algo se ha aprendido de esta enfermedad, es que se alimenta del miedo.

Los números del Call Center son:

Los Mochis

668 123 45 57

668 123 45 57 Guasave

687 721 06 59

687 721 06 59 Guamúchil

673 688 06 30

673 688 06 30 Culiacán

667 713 00 63

667 713 00 63 Mazatlán

669 910 18 39

