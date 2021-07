Ricardo Monreal adelanta piso parejo en Morena para 2024: que la gente decida

El senador Ricardo Monreal afirmó que estará puntual a la cita con la historia para ser candidato presidencial de Morena en 2024 y adelantó que habrá piso parejo en el partido para que la gente decida quién será el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que el presidente no lo ha nombrado entre los aspirantes presidenciales, el también líder de la bancada de Morena en el Senado aseguró que eso no le preocupa, porque toda su vida “ha sido contracorriente, navegar contracorriente, remar contracorriente, la adversidad siempre me ha acompañado y me he acostumbrado a ella”.

“El hecho de que no me mencione el Presidente no me molesta ni me ofende, es más creo que es normal, yo estoy en un poder soberano, independiente, autónomo, y fue él cuidadoso, pulcro en su referencia, al referirse a sus colaboradores tiene derecho y tiene razón porque son los mejores que tienen desempeños”, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Sostuvo que no avizora ninguna ruptura o deserción o actitud que pueda fisurar a Morena, “todas las condiciones son piso parejo, competencia equitativa y no discriminación, son los principios fundamentales para procurar la democracia de Morena, y si es así voy a acatar las reglas de la convocatoria”.

Adelantó que en agosto de 2023, Morena lanzará la convocatoria y será entonces cuando se inscriba como aspirante presidencial.