Elecciones 2024: Ellas y ellos podrían competir por la presidencia de México

Tras las elecciones intermedias de este año, se comenzó a hablar de las personas que competirían en el procesos electoral del 2024, sí, de los presidenciables.

Al menos hay 10 nombres sobre los que podrían ser los candidatos. El mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó en su conferencia matutina del 6 de julio que ya no había tapados en la sucesión presidencial, la cual era una práctica del pasado, pero puntualizó que hay un relevo generacional.

Además de que será el pueblo el que elija al sucesor en el poder.

¿Quiénes son los presidenciables de López Obrador?

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU.

Tatiana Clouthier, secretaría de Economía.

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía.

En el caso de Morena también ha expresado su interés por compartir, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. “Todos merecen estar encartados y ser mencionados por el presidente, eso no evita que por mi parte yo sea un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, sino un aspirante a suceder al Presidente de la República, estaré puntual a la cita pero no me distraerá estos años”, refirió Monreal.

En el caso de la oposición no se ha quedado atrás y también han mencionado un par de nombres, con los que buscarían competir en busca de la presidencia.

Movimiento Ciudadano

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. “Con esperanza, alegría y mucho trabajo vamos a salir adelante del 2022, vamos a arrasar en las elecciones de 2023 y vamos a llegar fuertes y competitivos al 2024: Y en esa batalla del 2024 cuentan conmigo y con Nuevo León”, indicó.

García, de 33 años, añadió que el partido ya tiene presencia en 29 entidades y es lo mínimo que debían hacer rumbo al 2024. MC tiene como representantes al gobernador de Nuevo León y al de Jalisco, Enrique Alfaro, quien mencionó que su objetivo es entregar buenas cuentas en la entidad y puntualizó que ni lo apuntaran para el 2024.

“Lo mínimo que podemos hacer si queremos ganar el 24 es ponernos a trabajar, vamos a pintar de naranja, fosfo fosfo, todo México

Samuel García

Edad: 33 años

Cargos públicos: senador (2018-2021), coordinador de MC en Nuevo León (2017-2019), legislador local (2015-2018)

Acción Nacional

En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dirigente nacional, dijo que Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán y de quien describió que ha dado buenos resultados, está bien evaluado, “y parte de la fortaleza de Acción Nacional es que tendremos cartas y opciones buenas rumbo al 2024”.

Mauricio Vila Dosal

Edad: 41 años

Formación académica: abogado

Cargos públicos: Gobernador de Yucatán (2018-2024), presidente municipal de Mérida (2015-2018), legislador local (2012-2015),

Ricardo Anaya

Edad: 42 años

Formación académica: abogado

Cargos: presidente del PAN (2014-2017), diputado federal ( 2012-2015), diputado local (2009-2011)

En tanto, el legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, también expresó su deseo por competir por la presidencia. Fue en redes sociales que expresó su deseó por competir en el próximo proceso electoral.

yc