Dulce María Sauri explica qué podría pasar en el caso del desafuero de Mauricio Toledo

El desafuero del legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo que fue acusado de enriquecimiento ilícito, no procedió al no conseguir los votos necesarios en la Sección Instructora. Ya que la diputada Claudia Pastor hizo abstención en su voto.

Para explicar más a fondo qué fue lo que sucedió, Heraldo Radio entrevistó a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Según la funcionaria, a diferencia de Benjamín Saúl Huerta que también fue sometido a votación para desafuero luego de acusaciones de abuso sexual, con Mauricio Toledo hubo una discusión, incluso antes de la votación sobre el dictamen. Y al final, la diputada Claudia Pastor dijo que se abstenía de votar.

“Ella (Claudia Pastor) argumentó que no podía en el fondo del asunto señalar con los elementos del propio proceso de revisión del expediente, a afirmar culpabilidad o inocencia de Toledo. Solicitaba que absteniéndose pasara al pleno”, dijo Sauri.

Ante esta situación, Dulce María Sauri señaló cuatro posibilidades de lo que pudiera suceder a continuación en el caso del desafuero de Mauricio Toledo. Una, es que el diputado Pablo Gómez pueda convocar y reunir los tres votos necesarios para que vaya el dictamen al pleno.

Segunda posibilidad, es que no se reúna esa mayoría de tres votos y no pueda ir al pleno, ni pueda ser parte de la convocatoria de periodo de sesiones extraordinarias, que habrá que solicitarse el próximo martes.

La tercera posibilidad es que simplemente no pase nada, que no haya reunión de la instructora y quede como un dictamen que no fue posible procesar en el pleno. Y que con este carácter pase a la próxima legislatura.

Y, la cuarta posibilidad es que se inicie un nuevo proceso, con la nueva instructora que se integrará a partir de septiembre.