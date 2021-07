Declaran ilegal operación de aplicaciones de transporte en Coahuila

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Saltillo declararon que aplicaciones de transporte como Uber, InDriver y Cabify operan en la ilegalidad en la entidad, pues no han cumplido con la obligación de registrarse y otros requisitos contenidos en una reciente reforma del Congreso del Estado.

A través de dos comunicados conjuntos, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila y el Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, exhortaron por un lado a la sociedad a no utilizar los servicios de plataformas tecnológicas de transporte, pues no operan apegados a la ley.

“El servicio de transporte entre particulares que se presta a través de empresas de redes de transporte es una actividad que al día de hoy no ha cumplido con la obligación de obtener su registro estatal, con lo que estarían sujetos a operar dentro del marco legal en esta materia. Por ello te exhortamos a que por tu seguridad y la de tu familia no utilices este servicio. Evita que en un operativo detengan el vehículo y no puedas llegar a tu destino”, señalan en uno de los comunicados.

El otro comunicado fue dirigido a los conductores de las también denominadas empresas de redes de transporte, a quienes advierten que, al no contar con un registro ante el estado, prestar el servicio de transporte entre particulares es una actividad ilegal, por lo que les piden directamente abstenerse de operar.

Al final, las autoridades estatales y municipales aclararon que no se niega la posibilidad de que operen los servicios de transporte privado, sin embargo tienen que contar con su registro de empresas de redes de transporte ante el gobierno estatal, mientras que los conductores tienen que contar con un permiso tipo C, que es exclusivamente para los dueños de los vehículos que se utilizan para dar el servicio.

Por: Alejandro Montenegro

