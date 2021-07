Claudia Sheinbaum descarta reunión con la UNACDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que deben ser respetuosos de la Ley Electoral y esperar los resultados de las impugnaciones, después de la petición hecha por Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), conformada por la oposición, para reunirse.

“Tiene que pasar todavía una parte del proceso, hay algunas impugnaciones que todavía están en puerta, hay que ser respetuosos de la ley –de la Ley Electoral– y, en su momento, pues habrá cabildo; mientras tanto, el secretario de Gobierno ha estado en distintas reuniones”, dijo en conferencia de prensa.

El lunes pasado, los alcaldes electos de Álvaro Obregón, Lía Limón; Azcapotzalco, Margarita Saldaña; Benito Juárez, Santiago Taboada; Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar; Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y Tlalpan, Alfa González, acordaron solicitar por oficio una reunión de trabajo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, después de que tanto la oposición como los morenistas electos salieran a dar una conferencia de prensa el lunes pasado, la mandataria capitalina reiteró que la Ciudad no está dividida.

“Lo hemos dicho, la ciudad no está dividida, la ciudad es una sola; quien ha planteado que está dividida, pues es quien plantea que hay una parte de la ciudad que paga impuestos y otra parte que no paga, o una parte que tiene un nivel económico y otra que no tiene.

“Y, estamos completamente en contra de esa discriminación y esa división clasista de la ciudad, eso está mal; la ciudad siempre ha sido solidaria y va a seguir siendo solidaria, y va a operar de manera institucional, como establece la Constitución de la Ciudad de México”, dijo.

Incluso, Sheinbaum retomó el mapa que presentaron los alcaldes electos por Morena.

“Mostraron un mapa –que fue algo que yo mencioné en un discurso que hice en el Auditorio Nacional– que vale la pena comentar, porque el 75 por ciento de las casillas en la Elección del 6 de junio.

“Fíjense, el 75 por ciento, si se cuenta por partido –es decir, Morena, PAN, PRI, etcétera– la gran mayoría de las casillas las ganó Morena como partido; eso significa que sigue siendo la fuerza mayoritaria”, agregó.

alg