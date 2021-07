AMLO presume encuesta que lo pone como el presidente con mayor aprobación mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el resultado de una encuesta internacional que lo ubica en como el mandatario con mayor aprobación a nivel mundial.

Se trata de una encuesta de aprobación Global Leader Approval Rating Tracker de la consultora estadounidense Morning Consult Political Intelligence, en la que se mide a 13 mandatarios a nivel global.

“Ofrezco disculpas por anticipado. Que no se enojen mucho nuestros adversarios, no hay que perder el sentido del humor, pero les voy a informar sobre una encuesta que se hace sobre los presidentes. El de Tepetitán está en primer lugar de aprobación, pero para que no vayan a decir que es un montaje, por qué no ponemos presidente por presidente”, expresó.

La encuesta de esta consultora estadounidense, lo ubica con un 66 por ciento de aprobación, en la que compite por el liderazgo con el primer ministro de India, Narendra Modi.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario proyectó la encuesta de la evaluación de 13 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos.

“Semanalmente, esta página se actualizará con los datos más recientes de los 13 países, ofreciendo información en tiempo real sobre las dinámicas políticas cambiantes en todo el mundo. Las calificaciones de aprobación se basan en un promedio móvil de siete días de residentes adultos en cada país y los tamaños de las muestras varían según el país”, explicó la consultora.

Francisco Nieto y Paris Salazar