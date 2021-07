Alcaldes que no respeten los protocolos contra la Covid-19 tendrían juicios políticos en Jalisco

Aquellos gobiernos municipales que sean negligentes e incumplan con la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos sanitarios contra la Covid-19, podrían llevarse a juicio político ante el Congreso estatal, sentenció Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Insistió que los 125 que integran Jalisco deben acatar las medidas sanitarias que se han establecido ya por los expertos de la mesa de salud estatal para afrontar la pandemia de coronavirus, y añadió que es responsabilidad de los gobiernos municipales el hacer cumplir los protocolos en sus territorios.

El día de ayer se llevó a cabo una reunión en donde se planteó la necesidad de reforzar el cumplimiento de los protocolos luego de que se confirmó que la variante Delta del SARS-CoV-2 ya circula en la entidad, sin embargo dos municipios no asistieron, los alcaldes de Cabo Corrientes y de Tomatlán.

"Es difícil de creer que haya una autoridad que no entienda la importancia que tiene la agenda de salud pública, no hay explicación ni justificación se hizo ya un extrañamiento por el secretario de Salud pero le he pedido al equipo jurídico que estudiemos el camino para que en caso de que no haya una respuesta positiva, podamos ir mucho más a fondo y plantear la posibilidad de llevar el tema al Congreso”, dijo.