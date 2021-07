Diputados aplazan periodo extraordinario para el 16 de julio

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aplazará su solicitud de periodo extraordinario de sesiones, para que eventualmente se realice el viernes 16 de julio y no el próximo lunes como se anunció, a fin de desahogar el juicio de desafuero de Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción de Morena y sin que se descarte la discusión del dictamen en contra de Mauricio Toledo, legislador del PT, aseguró el presidente del órgano de gobierno, Ignacio Mier.

Lo anterior, debido a que no se emitió a tiempo la convocatoria para que la Comisión Permanente citará a sus integrantes a sesión presencial para este miércoles y se sometiera a discusión a fin de que las dos terceras partes del pleno aprobaron el acuerdo de la Jucopo de solicitar el periodo extraordinario para el próximo lunes 12 de julio.

En entrevista con El Heraldo de México, Ignacio Mier detalló, que será el viernes de la siguiente mañana cuando se pueda dar un eventual periodo extraordinario para desahogar los dictámenes de desafuero de la Sección Instructora que discutió y votó este lunes.

“Ahora me informan que a la Comisión Permanente no le da tiempo de convocar a una sesión presencial para votar con dos tercios de la Comisión Permanente la solicitud, de tal manera que se va a prorrogar una semana, lo que nosotros vamos a solicitar es que no sea el día 12 (de julio) le vamos a solicitar para que el día viernes podamos estar nosotros sesionando, ya no lunes, sino el día viernes un periodo extraordinario…”, detalló el también coordinador de la fracción de Morena.

En cuanto a la respuesta que dio la tarde de este martes la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sobre el juicio de desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, en la que advirtió que es improcedente su discusión en el pleno debido a que no se alcanzó una votación por mayoría calificada como marca la ley, Mier señaló que es una interpretación en la que no coinciden él ni el presidente de la Sección Instructora, su correligionario Pablo Gomez.

Añadió que se deberá resolver en los próximos días, en tanto, adelantó que se prevé que este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente emitan un comentario al respecto.

“Yo soy respetuoso de la presidenta de la Mesa Directiva (Dulce María Sauri) pero no coincido en este momento sobre la opinión que ella vertió y esperaré a que la Sección Instructora responda”, adelantó.

El voto en abstención de Claudia Pastor, diputada del PRI, durante la discusión unión del dictamen del ex alcalde de Coyoacán en la Sección Instructora, ocasionó una controversia sobre el sentido del voto que deberá resolver la Mesa Directiva y la instancia jurisdiccional, señaló Mier.

“Hay un problema de interpretación de ley, en el sentido de la interpretación del voto y no necesariamente coincide el presidente de la Sección Instructora, es algo que tendremos que resolver porque tiene que ver con trámite legislativo de tal manera que concluido el trámite legislativo se pueda incluir en la solicitud de periodo extraordinario en la Comisión Permanente, ese es el estado que guarda, pero hay dictamen, hay que dirimir el sentido del voto que desde el punto de vista del presidente de la Sección Instructora que yo hago mío, es que efectivamente fue un voto que le da la mayoría”

Sobre el juicio de desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que es en sentido negativo, pero que la presidenta de la Mesa Directiva, en el mismo oficio, señaló que no se puede someter a discusión del pleno toda vez que un juez federal le otorgó un amparo definitivo, Mier también difirió y sostuvo que debe exponerse ante el pleno de la Cámara de Diputados.

“La realidad es que no tiene fuero constitucional (Uriel Carmona) y que sí hubiera una controversia, no es la Cámara de Diputados la que tiene que definirlo, por lo tanto se deshecha, es incontrovertible, y el pleno debe tener conocimiento de ella, más allá de la opinión que pueda tener cualquier órgano de gobierno”, sostuvo Mier.

Elia Castillo e Iván E. Saldaña

DVR