‘Buscaré suceder al Presidente’: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en 2023 se inscribirá como aspirante de Morena a la Presidencia de la República, pues peleará limpia y abiertamente en la etapa para tratar de ganar el proceso interno.

“Voy a trabajar para ganar de manera limpia dentro de Morena. No debe a nadie lastimar ni tampoco preocupar, ni menos ofender el que yo aspire a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Será una contienda interesante y por eso antes no me apuntaré”.

En entrevista para el programa Cámara de Origen, conducido por Carlos Zúñiga para El Heraldo Radio, el líder de la bancada de Morena aclaró que no está de acuerdo con las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo al abrir temprano el juego sucesorio, ya que debilita al interior del partido el proceso y la unidad.

“No soy un ambicioso vulgar ni lo voy a ser nunca, pero sí me voy a inscribir en su momento en el interior de Morena, como fundador de y como militante del partido para poder participar en el proceso de sucesión”, expresó.

Incluso manifestó que respeta que el Presidente mencione a sus colaboradores, a los que él considera que son cercanos, pero “no hay problema, yo no tengo ninguna dificultad con eso”.

“No estoy preocupado ni ofendido, es su derecho mencionar lo que considere prudente y conveniente”, afirmó.

Sobre las próximas iniciativas de reforma presidenciales en materia electoral, eléctrica y sobre la Guardia Nacional, el legislador reveló que PAN, PRI, PRD y MC no las aprobarán.

“Actúan en razón de sus intereses y de sus propósitos y estrategias”, dijo.

dza