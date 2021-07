Silvano Aureoles entrega pruebas a la FGR contra las elecciones del 6 de junio

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles se reunió con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y le entregó supuestas pruebas de la intromisión del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.

Tras el encuentro con el titular de la Fiscalía General de la República, el mandatario estatal dijo que entre las pruebas hay grabaciones, videos y testimonios de ciudadanos que fueron víctimas de la delincuencia organizada en Michoacán.

Aureoles aseguró que, a pesar de las amenazas en su contra continuará denunciando la intervención del narco.

“No me voy a detener ni por amenazas ni por estos intentos de desacreditarme, de mandarme gente a gritarme para desacreditar y descalificar o con su recurrente amenaza de cárcel, no me van a parar con eso, no me voy a asustar con eso”, enfatizó.

Dijo que seguramente la información que entregó será considerada una denuncia y debe ser ratificada ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

“Seguramente así va a quedar (como denuncia) pero por tratarse de la materia de delincuencia organizada hay que ratificarla ante la instancia especializada para la atención a la delincuencia organizada y eso se habrá de ratificar en el transcurso de la semana”, señaló.

Aureoles acudió la mañana de este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también para presentar supuestas pruebas de la intromisión del narco.

El mandatario estatal permaneció en espera de que el ministro Arturo Zaldívar lo recibiera, pero esto no ocurrió, ya que el presidente del máximo tribunal participó desde su casa en la sesión del Pleno de este lunes.

alg