‘Ratificación, sólo por voto’: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que nada está dicho sobre su ratificación en el cargo para la próxima legislatura, pues será el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, quien convoque para elegir democráticamente quién quedará al frente de la bancada.

Si su permanencia es motivo de unidad –añadió– aceptará, de lo contrario, prefiere no abonar a la división.

En entrevista con El Heraldo de México, el líder parlamentario subrayó que nada está dicho aún sobre su continuidad, toda vez que serán los integrantes de la fracción quienes definan a quién los coordinará a partir del 1 de septiembre.

“En el caso de Morena, no hay una definición y ni siquiera de fecha, para la elección del coordinador; no al menos que yo tenga conocimiento. Platiqué con el presidente del partido, con quien tengo comunicación, y no tenía una fecha que me compartiera”, aseguró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro advirtió que la elección del próximo coordinador “es una decisión que tienen, los legisladores de Morena, yo soy respetuoso de ellos”.

El tema –continuó– está en manos de la dirigencia del partido, que debe convocar a la elección del líder parlamentario: “Seremos muy cuidadosos con el proceso”.

A pregunta directa sobre su interés en coordinar nuevamente a la fracción morenista, el legislador poblano respondió que únicamente está interesado si su permanencia garantiza la unidad dentro de la bancada mayoritaria y si su trabajo es necesario para coordinar y sacar adelante la agenda legislativa, amén de mantener la cohesión interna y también con la alianza Juntos Hacemos Historia, que Morena conforma con los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para sacar adelante la agenda por la transformación de México.

“Si yo soy un factor de discordia, de división, que desde ahorita nos estemos confrontando, ‘a mí qué no me inviten a esas fiestas,’ porque no creo que eso ayude”, recalcó Mier.

Entre las fracciones parlamentarias que ya definieron a su coordinador para la LXV Legislatura, que inicia en septiembre, están el PRI, con Rubén Moreira, y el Partido del Trabajo, con Alberto Anaya.

dza