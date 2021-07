PAN propone replicar modelo de la Benito Juárez en alcaldías del país

El líder nacional del PAN, Marko Cortés pidió a los alcaldes panistas electos en las elecciones del 6 de junio, replicar modelos como el de la alcaldía Benito Juárez, encabezado por Santiago Taboada, de responsabilidad social.

Al inaugurar la reunión plenaria con alcaldes electos de Acción Nacional, el líder partidista ejemplificó que en Benito Juárez tiene un modelo de responsables por colonias, con el cual se empodera a mujeres y hombres para que se vinculen más con sus habitantes.

“El modelo de Benito Juárez, que la gente conocía de los programas, de los vecinos, un modelo responsable por colonia. A ese responsable hombre o mujer la empodero de tal forma para que responda. Eso hay que compartirlo entre nosotros, lo que sí sirve”, expresó.

Cortés dio varias sugerencias a los alcaldes electos, la primera de ellas es que regresen a dar las gracias a los ciudadanos que los llevaron al triunfo, además de que sigan siendo de carne y hueso, que mantengan sus pies siempre en la tierra, que no se les suba el cargo.

“Ustedes y su equipo gobiernen con honestidad y eficacia y eficiencia. Recursos hay muy pocos. Hay un gran recorte de recursos, fondo de seguridad, zonas mineras, no hay Fortaseg, no hay fondo para turismo, no hay ningún tipo de fondo federal, antes había el ramo 23 y muchas partidas”, indicó.

Pidió a los alcaldes electos que revisen a su equipo para “que no le metan la mano al cajón porque les van a cortar la mano. Sean modernos, innovadores, eficientes”, indicó.

A los alcaldes también les pidió que sean constructores de paz, que hablen con sus competidores, con los gobernadores de sus estados, incluso de otros partidos.

“Si tenemos gobierno panista hagan un gran equipo. Y si somos oposición busquen lazos de entendimiento, no es claudicar, es entendimiento en beneficio de la gente que hay que gobernar”, expresó.

