PAN exige fin a mentiras de AMLO, advierte que se requiere un estadista, no un jefe de campaña

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga fin a sus informes de autoelogios, propaganda y mentiras, consideró que el país requiere un estadista que convoque a cerrar filas para superar la crisis en materia de salud, economía, inseguridad, educación, pobreza, desigualdad, medio ambiente y corrupción que vive la población y no un jefe de campaña.

En respuesta al informe que el pasado viernes presentó el titular del Ejecutivo en la celebración por los tres años de su triunfo electoral, el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el mandatario y sus seguidores viven en mundo irreal mientras han quedado a deber en economía, salud y seguridad.

Sostuvo que a la mitad del sexenio, hay posibilidades de corregir el rumbo, si se deja atrás la contienda política. “Ya no estamos en período electoral. Hoy queremos ver al estadista, no más al jefe de campaña que pelea con medio país. Queremos un México que mire al futuro y no al pasado”, sostuvo el diputado federal.

Añadió que la realidad que vive el país no solo debido a la pandemia por la Covid-19, sino a la crisis económica, de salud y seguridad, confirma que en tres años, México se ha hundido en la incertidumbre, advirtió que “el aplauso fácil” de los seguidores del primer mandatario solo encamina a México hacia la precariedad, la mediocridad y el conformismo.

“Tenemos que corregir el rumbo y no es con pseudo informes carentes de autocrítica y de una convocatoria a trabajar todos para enfrentar una realidad en la que aumentó a más de 60 millones el número de pobres y las enfermedades por falta de medicamentos”, sostuvo.

Reconoció que no se deben escatimar las celebraciones por los triunfos habidos, sin embargo, dijo, el informe del pasado viernes “fue más un acto de propaganda que de información a la ciudadanía”, un acto para el autoelogio, la demagogia y la exposición de mentiras.

Romero Hicks señaló que la gobernabilidad del país está detenida “con alfileres”; recordó que hay asesinatos múltiples todos los días y no hay motivo para que el presidente se ufane de sus logros.