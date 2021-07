Claudia Sheinbaum asegura que no se va a negar la vacuna, pero llama a respetar sedes

Ante el excedente de casi 100 mil jóvenes que se vio en la Fase 22 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó negar la aplicación del biológico, pero hizo el llamado a respetar las sedes.

"Teníamos una parte de vacunas que habían sobrado de las vacunaciones anteriores, solicitamos autorización al gobierno de México, nos lo permitió y obviamente para nosotros no es un asunto que sólo se vacunen los habitantes de la ciudad, sino de todo el país y es un programa del gobierno de México", dijo en entrevista con medios de comunicación.

Se les estará negando la vacuna, se le cuestionó a la mandataria capitalina, quien respondió "seguimos haciendo el llamado a que los únicos que vayan a los centros de vacunación son los que viven en la alcaldía que corresponda, ayer con lo que tuvimos de estas filas muy grandes de vacunación, preguntamos si podíamos utilizar las de la semana que viene y nos dijeron que sí. Dimos la oportunidad".

Tras la inauguración del Punto de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares) José Mújica, en Coyoacán, habló sobre la vacunación para la sigues.

En el caso de los jóvenes de 18 a 29 años de edad en la Ciudad de México, se verá interrumpida, al menos, la próxima semana.

Vacunarán a personas de 40 a 49 años

La jefa de Gobierno informó que la siguiente fase del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la entidad va enfocada a la segunda dosis de AstraZeneca en personas de 40 a 49 años de edad.

"Pedimos más vacunas, que son las vacunas que nos tocarían la próxima semana para poder seguir con el programa de vacunación para jóvenes y en este caso nos dieron AstraZeneca. Se acabaron las Sputnik y afortunadamente tuvimos la oportunidad que nos adelantaran

"Se está vacunando, estamos buscando vacunar a todo mundo, pero claro las vacunas son limitadas. El objetivo es vacunar a todos, pero en función de lo que se tenga. No se apuren, van a llegar las vacunas", sostuvo.

La mandataria capitalina señaló que el hecho de que jóvenes mexiquenses hayan acudido a la capital del país a vacunarse, no se trata de ineficiencia.

"Por la cantidad de vacunas que nos han llegado y la manera en que hemos estado vacunando, tuvimos la oportunidad antes del Estado de México de vacunar a los jóvenes de 18 años y más. Allá todavía no se están vacunando este rango de edad, no es porque no quieran, sino por la cantidad de vacunas que han llegado, allá la población es mayor.

"Como abrimos antes la Vacunación de este rango de edad, muchos jóvenes que viven en la zona conurbada dijeron vamos a vacunarnos, no es un tema de ineficiencia", explicó.