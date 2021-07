Vacunación CDMX: ¿Jóvenes ya no podrán vacunarse en cualquier alcaldía? Sheinbaum lo aclara

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió esta mañana durante su conferencia a la cantidad de personas que han acudido a vacunarse portando comprobantes de domicilio apócrifos lo que ha llevado a tener una sobre demanda de vacunas en algunas alcaldías de la capital del país.

Cuestionada acerca de las cifras de personas que han asistido a los módulos sin que aún les corresponda, destacó que son muchas y que incluso en diversas alcaldías se ha duplicado la asistencia de jóvenes del grupo de edad de entre 18 y 29 años: "Es bastante, en algunos casos es del 100 por ciento, en Miguel Hidalgo llegaron el miércoles 54 mil personas, lo que representa el doble, si tenemos contado el número de vacunas evidentemente podemos tener problemas", aseveró la mandataria.

También aseguró que debido a esta situación, su Gobierno se encuentra a la espera de recibir más vacunas para poder cubrir los pronósticos programados: "Estamos solicitando al Programa Nacional de Vacunación que nos proporcionen más vacunas para cubrir los pronósticos (...) Alrededor de hoy a las 2 de la tarde es posible tener acceso" a ellas, refirió Sheinbaum.

Es un buen mensaje de los jóvenes, pero llama a ser pacientes

Si bien la Jefa de Gobierno de la CDMX señaló que estas elevadas cifras de asistencia a los módulos de vacunación es un buen mensaje por parte de los jóvenes, los invitó a ser pacientes y esperar su turno en su respectiva alcaldía: "Ayúdenos para que se vacunen los que les corresponde a esas alcaldías y esperen a que les toque en su alcaldía, es un buen mensaje, quiere decir que los jóvenes de 18 a 29 años se desean vacunar, eso es muy bueno porque entre más nos vacunemos, menor impacto en las hospitalizaciones podemos tener, pero sí que respeten la alcaldía que les corresponde," indicó.

En la misma sintonía, Eduardo Clark García Dobarganes, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX hizo un llamado a las personas de las alcaldías de la CDMX para que respeten las fechas que tienen asignadas, para evitar un desabasto en los biológicos.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se ha reportado la asistencia de personas que no solo no viven en la alcaldía sino que tampoco CDMX, provienen del Estado de México, informó e invitó a las personas a ser pacientes y que esperen su turno, para de esta manera se puedan resurtir las unidades en cuanto lleguen las vacunas a nuestro país.

"En alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo se están prestando comprobantes de domicilio," denunció el funcionario capitalino. Son personas que no residen en estas alcaldías y pidió a los ciudadanos que no recurran a esto porque si no el Gobierno de la Ciudad se pondrá más estricto a la hora de exigir la comprobación documental del domicilio.

Cuestionado sobre la cantidad de personas que han recurrido a este método, Clark aseguró que no cuentan con cifras precisas: "Es difícil estimarlo, se les pide su identificación oficial y un comprobante de domicilio, y de 18 a 29 años muchos no tienen una propiedad a su nombre así que se les permitió que llevaran cualquier comprobante de domicilio, pero es muy difícil saber de estas personas cuántas no residen en las alcaldías a las que acudieron", declaró.

Oliva López Arellano llama a ser solidarios y vacunarse en sus alcaldías

"Es momento que se asuma la vacunación en la alcaldía que toca," señaló la titular de salu capitalina. FOTO: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum envió un último mensaje a los jóvenes de entre 18 y 29 años y que desean vacunarse próximamente en la capital del país: "Decirle a todos los que se están vacunando que todas las vacunas sirven. Por su parte, y en la misma sintonía, la Secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, hizo un llamado a todas las personas a vacunarse en su alcaldía:

"Este comportamiento de desplazar a estas personas no es un comportamiento solidario, por eso hacemos un llamado a la solidaridad y respeto. Es momento que se asuma la vacunación en la alcaldía que toca, en el momento que toca y con la vacuna que toca," refirió durante la conferencia de esta mañana.