Regreso a clases: No manden a sus hijos a la escuela si no quieren, responde AMLO

Durante su gira por Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que aquellos padres y madres de familia que se oponen al regreso a clases presenciales debido a la pandemia de Covid-19 pueden elegir no enviar a sus hijos a la escuela.

Esto luego que el titular del Ejecutivo señalara previamente que no habría marcha atrás en la decisión de iniciar el siguiente ciclo escolar de manera presencial en agosto próximo. Por lo que durante su conferencia mañanera mantuvo su postura para el retorno a las aulas de forma presencial.

No obstante, el presidente destacó que aquellos padres y madres de familia que no deseen enviar a sus hijos a clases presenciales, están en su derecho de no hacerlo, por lo que “vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza", declaró.

"Se abren las escuelas, se regresa a clases": AMLO

“No podemos continuar así, hay que regresar a clases," destacó el presidente durante su conferencia matutina. FOTO: Cuartoscuro

López Obrador aseguró que no se obligará a nadie para que envié a sus hijos a clases presenciales si no desean hacerlo: "Se abren las escuelas, se regresa a clases, ¿no quieren que vayan sus hijos a las escuelas? Pues no los manden. Somos libres, pero sí tenemos que pensar en la importancia de la educación”, destacó el mandatario.

También hizo énfasis en que el retorno a las clases de manera presencial, el cual está programado para que ocurra finales de agosto, no es obligatorio, pero recordó la importancia de “reponer lo perdido” durante los ciclos escolares anteriores. Además, durante su conferencia mañanera el presidente invitó tanto a padres y madres de familia, como autoridades estatales y docentes, a apoyar en la limpieza de los centros escolares.

Esto, refirió, debido a que se encuentran en mal estado tras el largo periodo de confinamiento debido a la pandemia por Covid-19, en el cual no fueron utilizadas: “No podemos continuar así, hay que regresar a clases. Hay que ver que se protejan a los niños” ante posibles contagios, destacó el mandatario.