Regreso a clases Jalisco: Gobierno renueva infraestructura escolar

El regreso a clases presenciales programado para finales de agosto en Jalisco va acompañado de un proyecto de renovación integral de planteles educativos en todo el Estado, el cual tiene como prioridad mejorar escuelas y equipar salones de clases con tecnología e Internet de alta velocidad proveniente de la Red Jalisco, que apoyará en los procesos de aprendizaje durante el próximo ciclo escolar, afirmó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez al inaugurar las obras de rehabilitación de la secundaria mixta 56 “Juana de Asbaje”, la primaria “Ramón Corona” y el preescolar Netzahualcóyotl, en Guadalajara, cuyo monto de inversión total supera los 20 millones de pesos.



“Son escuelas muy viejas a las que nunca se le hizo un cambio de fondo, y si queremos una reforma en Jalisco, primero teníamos que comenzar por la infraestructura, dignificar nuestros espacios, tener espacios seguros, y ahora que estamos haciendo esta supervisión, pues lo que queremos es que estas obras garanticen un regreso seguro de nuestras niñas, niños y jóvenes a clases, a las actividades presenciales, yo defenderé la idea de que el daño que les estaríamos haciendo a los estudiantes en caso de no permitir el regreso a las aulas sería enorme”, precisó el Gobernador.



Sin embargo, reiteró que el modelo de regreso a la presencialidad escolar en Jalisco es dual, y los padres de familia tendrán la libertad de elegir si mandan o no a sus hijos a la escuela, que de no ser así, podrían cursar su ciclo a través de clases en línea.



“No podemos seguir haciéndole más daño a nuestros hijos, pero tenemos también a quien no quiera regresar y vamos a darles la opción de que se queden en sus casas, Jalisco ya tiene listo un modelo híbrido, en el cual si algún alumno, por alguna razón, o sus papás, deciden no mandarlos a la escuela, podrán estudiar a distancia. Tenemos que prepararnos para el regreso a clases y qué mejor hacer con escuelas reconstruidas”, dijo el mandatario al recordar que ya fueron vacunados las maestras y maestros de la entidad.



Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que las aulas Google permitirá con sus herramientas tecnológicas, equipos de cómputo, pantallas, Internet de alta velocidad, que los estudiantes puedan tener un mejor desempeño y aprovechamiento educativo ad hoc a los tiempos que se viven en materia de conocimiento y habilidades.



El presidente de Guadalajara, Eduardo Fabián Martínez, reconoció la coordinación que se ha dado entre el gobierno municipal y el Gobierno de Jalisco para poder intervenir 928 escuelas que se ubican en el municipio y que serán intervenidas.



“Tenemos que agradecer mucho al Gobierno del Estado, al Gobernador, por permitir ya tener las posibilidades de este anhelado regreso a clases. Tan solo el día de ayer iniciamos los operativos de vigilancia para poder garantizar el regreso a clases en establecimientos de acuerdo a la modificación al último acuerdo de la Mesa de Salud, y con ello dar paso el día de hoy, para generar condiciones de infraestructura en la perla tapatía, para que puedan regresar con seguridad en todos los planteles los alumnos”, destacó el alcalde tapatío.

En el proceso de renovación de escuelas en Guadalajara, el municipio apoya con inversiones destinadas a la rehabilitación de calles que están en los alrededores de los planteles.

La escuela secundaria mixta 56 “Juana de Asbaje”, ubicada en uno de los viejos barrios de Guadalajara, colonia de El Santuario, no había sido intervenida con una rehabilitación de fondo desde 1959. Los trabajos terminados, inaugurados y entregados este día, requirieron una inversión cercana a los 10 mdp. La renovación fue total.

Los trabajos de rehabilitación en la primaria “Ramón Corona”, otro plantel antiguo y ubicado en el centro de la ciudad, requirieron una inversión superior a los 6 mdp. Este plantel cuenta con aulas Google. Finalmente, se supervisó y entregó la obra de rehabilitación del preescolar Netzahualcoyotl, en la colonia Santa Elena Alcalde, donde se invirtieron más de 6 mdp. Fue equipada de igual manera con aulas Google y nueva área de juegos infantiles.

Todos los planteles, conforme a sus proyectos ejecutivos, son renovados en cuanto a instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, áreas comunes como patio cívico, en muchos casos con colocación de domos o malla sombra, trabajos de pintura, impermeabilización, iluminación, construcción de aulas adicionales, rehabilitación de módulos de baño, áreas deportivas, administrativas y de especialidad como laboratorios o talleres.

Para poder rehabilitar todas las escuelas de educación básica en Jalisco, se requiere una inversión de 36 mil millones de pesos.

