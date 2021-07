Comerciantes agreden a reporteros en Puebla; casi los linchan

En la capital poblana, un grupo de reporteros fueron atacados por comerciantes con palos y piedras; las víctimas aseguraron que había uniformados en el lugar, pero decidieron no intervenir para impedir la agresión. De acuerdo con medios locales, el hecho tuvo lugar la tarde de ayer jueves en las inmediaciones del Mercado Morelos.

Todo ocurrió mientras las autoridades realizaban un operativo sorpresa por la venta ilegal de bebidas alcohólicas, por lo que los vendedores iniciaron un alboroto, quienes golpearon a una reportera y un camarógrafo que cubrían el evento, las víctimas fueron identificadas como Cynthia Coleote (reportera) y Édgar Torrentera (camarógrafo).

Los periodistas pensaron que morirían

La reportera contó que, según sus cálculos, cerca de 30 hombres se fueron sobre su compañero y lo atacaron, además de arrebatarle la cámara para intentar destruirla. “Pensé que lo iban a matar. Yo gritaba que no le hicieran nada. La Policía Municipal no hizo nada, estaba a unos metros de ahí y no hicieron nada", acusó Cinthya Coleote.

El camarógrafo poblano recibió patadas, puñetazos en el rostro, costillas, piernas e incluso fue apedreado. Ambos apenas pudieron huir, luego de que un joven que pasaba por ahí pidió a los vendedores que pararan, y en respuesta también fue golpeado, sin que hasta el momento se sepa cuál es su estado.

Ambos presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de Puebla, así como una queja en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

msb