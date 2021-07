Aunque hay menos deuda pública, el crecimiento económico podría verse afectado, advierte especialista

El doctor Joel Virgen-Rojano, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York, consideró que a pesar de que México no adquirió mayor deuda pública, el crecimiento económico se podría ver afectado, debido a que el país no cuenta con una red de respaldo.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, el también director de "Out of the box econonomics" señaló que se espera que el PIB de México cierre entre 48 por ciento y 50.8 por ciento, "la diferencia con otros países para ver este beneficio es que no contrató más deuda para contrarrestar a la pandemia".

Esto, luego de que el gobierno federal anunció que hubo una recuperación económica, pero esto se debió a los ingresos petroleros, que son fondos no permanentes y que pueden ser vólatiles, por lo que podrían repercutir a mediano o largo plazo, detalló Virgen-Rojano.

De acuerdo con el especialista, la pandemia se habría comportado más como una desastre natural que afectó y desaceleró el crecimiento económico y "una vez que ha bajado el fenómeno, comenzó a haber una compensación".

Explicó que esto se debe a que en la tercera ola de Covid-19 ha habido menos restricciones de movilidad, en comparación con lo que se vivió durante la primera y la segunda ola de contagios.

Por otro lado, señaló que a pesar de que el gobierno federal no ha hecho formal la adquisición de la deuda de Pemex, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el de rescatar a la empresa, "lo que es percibido por los inversionistas y lo ven como un factor de riesgo".

Virgen-Rojano habló de la situación que se vive en Estados Unidos en donde el gobierno de Joe Biden sí adquirió mayor deuda para ayudar a las empresas y a la ciudadanía a sobrellevar la pandemia, pero esto impactaría en el crecimiento de su PIB, el cual estaría al menos 6.5 por ciento menos a lo esperado.

"La realidad aquí es interesante y contrastante, pues el sector servicios está dispuesto a despegar y con una necesidad de oferta de trabajo, ya que uno de cada tres comercios solicita mano de obra, pero no hay demanda de trabajo, porque las personas reciben más dinero a través de los subsidios que entrega el gobierno, que lo ofertado por las empresas", dijo.