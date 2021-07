Se percibe que se gobierna con hechos; asegura López Obrador

Al asegurar que se gobierna con "hechos", el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó un programa especial para el pueblo Seri.

"Ustedes lo perciben, no es necesario estarlo diciendo, sobran las palabras y creo que se está gobernando con hechos", dijo.

En su segundo día de gira por el norte de Sonora, el presidente explicó que aún así, es importante que se conozca que seguirán atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde y pobre.

Esto es humanismo, agregó el mandatario, y tiene que ver con la buena fe y con el amor al prójimo.

Acompañado de los gobernadores de Sonora, la saliente Claudia Pavlovich y el entrante Alfonso Durazo, el presidente adelantó que se da está dando atención especial a los yaquis, guarijíos, mayos y también a los seris de Sonora.

"Pronto los voy a ir a visitar (a los seris) para ponernos de acuerdo, porque vamos a ayudarlos. Es una etnia, es una cultura extraordinaria, excepcional, única, son artistas, es gente trabajadora, gente buena, muy sensible, es un orgullo del estado de Sonora", reiteró.

Agradeció la coordinación de la gobernadora Pavlovich y prometió regresar a Sonora antes de que concluya su mandanto, en septiembre, para inaugurar el hospital General de Sonora, en Hermosillo.

"Ha habido muy buen trabajo conjunto, no hemos tenido diferencias, no ha habido pleitos, ella jamás ha declarado en contra de nosotros, ha cuidado, ha sido respetuosa, no de Andrés Manuel, porque el respeto cuando se adquiere o se tiene una autoridad debe ser a la investidura más que a la persona, y eso lo sabe muy bien Claudia y se lo agradezco.

"Por eso también tengo el compromiso, repito, de regresar a Sonora antes de que ella concluya su mandato, voy a estar con ella, vamos a inaugurar el hospital de Hermosillo, remató.

Por: Francisco Nieto

dhfm