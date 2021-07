Renuevan unidades y anuncian nueva ruta con acceso universal que beneficiará a 67 mil pasajeros

Con un beneficio para un promedio de 67 mil pasajeros, este día se dio el banderazo en la renovación de unidades alimentadoras de Mi Macro Calzada en Guadalajara con una inversión de 240 millones de pesos y 36 millones de apoyo para la renovación del transporte.

"Cuando empezó esta administración, una de las quejas que recibimos era que las rutas alimentadoras del Macro estaban en mal estado, no prestaban un buen servicio, no tenían condiciones de accesibilidad universal y también el diseño de sus rutas ya no era el más adecuado. Nos dimos una tarea con los concesionarios de operadora Macro Bus para ir renovando su forma de trabajar, pero también lo más lúdico o lo más tangible que ve el ciudadano que son sus unidades", señaló Diego Monraz Villaseñor, titular de Transporte en Jalisco.