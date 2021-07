Querétaro advierte que Tercera Ola será del doble que en enero; descarta nuevo confinamiento

Estamos ante una ola que puede ser del doble de lo que se vivió en enero de este año por los contagios de Covid-19, confirmó el vocero organizacional del gobierno de Querétaro, Rafael López González, luego de que ayer se reportaron otros 233 casos de la enfermedad y dos muertes por la misma causa.

A pesar de estos aumentos en los contagios, sostuvo que este no es el momento para un nuevo confinamiento porque sería una "decisión arbitraria", ya que en ese escenario "te sentirías relegado, no tendrías la respuesta adecuada o esta sería a medias".

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, Querétaro tiene 891 pacientes con manejo domiciliario y 137 hospitalizados, 45 de ellos se encuentran graves. Hasta ahora suman 71 mil 969 casos de Covid-19, 66 mil 74 altas y cuatro mil 867 defunciones.

No hay nuevo confinamiento

Al respecto, el Vocero puntualizó que el Comité Técnico para la Atención de Covid-19 decidió no cambiar de escenario sanitario porque confía en el contrato social, ya que "un nuevo confinamiento o un cierre de actividades no es la respuesta adecuada en este momento" e invitó a la población a no acudir a los negocios con mayor riesgo, como aquellos que no tienen ventilación o superan la cantidad de gente en un espacio cerrado sin cubrebocas o sana distancia.

López González advirtió que el regreso a clases dependerá de si se frenan los casos en las próximas semanas, porque "estamos ante una ola que puede ser del doble de tamaño de lo que vivimos en enero, pero estamos a tiempo para reaccionar para evitarlo".

Con base en la Red Negativa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG), Querétaro tiene una ocupación del 27 por ciento. El estado tiene un 18 por ciento de ocupación de camas con ventilador y 35 por ciento en camas sin ventilador.

DRV