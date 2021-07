INE advierte que hay quienes buscan confundir a la ciudadanía en próxima consulta

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova advirtió que quien quiera confundir a la ciudadanía sobre la pregunta de la consulta popular del próximo domingo, miente y engaña; y a quien busque descalificar al órgano electoral encontrará una institución firme que saldrá fortalecida y reconocida nacional e internacionalmente, pronosticó una participación masiva.

En conferencia de prensa, el consejero presidente confió en que el próximo domingo, no haya ciudadanos que lleguen con expectativas falsas respecto a la pregunta que estará impresa en la papeleta, que será la aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigida a, si se deben o no iniciar investigaciones sobre las decisiones de actores políticos del pasado, y no juicio a expresidentes, como la promueven Morena y el gobierno federal.

“Ojalá que el domingo no haya ciudadanos que lleguen con una expectativa de contestar una pregunta distinta a la que se va a preguntar, hay quién está promoviendo la consulta respecto de cosas que no se van a preguntar, hay quien dice - lo que quiere decir la consulta es esto- hay quien dice que se van a hacer comisiones de la verdad, hay quien dice que es la pregunta es para juzgar a los expresidentes, el INE va a preguntar lo que tiene que preguntar y lo que los ciudadanos van a encontrar en sus mesas de votación el domingo es exactamente lo que la Corte nos dijo que preguntáramos”, señaló Córdova.

En este sentido, sostuvo que el INE no miente a los ciudadanos y se apega a lo que dicta la Constitución , desde la convocatoria aprobada por el Congreso de la Unión, hasta la pregunta que fue validada por la Suprema Corte, advirtió que quien busque confundir a los ciudadanos, les está mintiendo.

“Ojalá que no haya actores que le estén apostando a la confusión respecto a la ciudadanía, porque quien quien quiera confundir a la ciudadanía , está engañando a la ciudadanía y el INE no engaña a la ciudadanía, si hay otros actores que quieren engañar que lo hagan, pero el INE no engaña, el INE cumple lo que dice la ley y en este caso es aplicar la pregunta que la Corte autorizó”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre la participación que el INE espera, adelantó que será masiva.

“¿cuánto esperamos de participación? Pues esperamos una participación masiva, es más, de los digo desde ahora y esto sí lo podemos anticipar:nunca antes en la historia de los mecanismos de participación ciudadana, habrá habido tantos ciudadanos participando y, ciudadanas y ciudadanos como va a pasar el domingo. Eso desde ahora lo podemos garantizar, porque las garantías están puestas sobre la mesa…”

En este contexto, aseguró que el INE resultará fortalecido luego del ejercicio cívico, como ocurrió en el proceso electoral del pasado 6 de junio.

“Y si alguien quiere descalificar el trabajo del INE como ha ocurrido en el pasado va a encontrar la respuesta institucional firme, clara, con datos, objetiva, de una institución que es de las y los ciudadanos, que es el Instituto Nacional Electoral.

El lunes podremos decir que el domingo 1 de agosto fue una jornada exitosa para la democracia ciudadana y estoy seguro que volveremos a tener el reconocimiento nacional e internacional, como ocurrió el 6 de junio pasado, de que ganó la ciudadanía y ganó su Instituto Nacional Electoral” subrayó el consejero presidente.

dhfm